Jak się okazuje, pasztety jadali już starożytni Rzymianie. Wiedzieli, co dobre. Potrawa ta rozpowszechniła się w Europie w XVI wieku dzięki francuskim pasztetnikom. Nie każdy kucharz potrafił przygotować ten specjał. Była to nie lada sztuka.

Skąd pochodzi nazwa "pasztet"?

Nazwa „pasztet” pochodzi od francuskiego słowa „pâte”. Do polszczyzny słowo to przywędrowało przez Niemcy - po niemiecku "pastete".

Jak zrobić dobry, domowy pasztet?

Jak zrobić dobry, domowy pasztet? Podstawą jest dobre jakościowo mięso. Trzeba też do niego dodać wątróbkę, coś tłustego - surowy boczek lub podgardle. Istotny jest również czas pieczenia i temperatur. Te parametry trzeba dostosować do użytych składników oraz wielkości porcji pasztetu.

Rodzinny przepis Jakuba Kuronia

Jakub Kuroń podzielił się na swoim blogu przepisem na klasyczny pasztet. To danie - jak napisał - "które przywołuje wspomnienia z rodzinnych uroczystości".

Składniki:

700 g mięsa wieprzowego np. łopatki wieprzowej

400 g surowego boczku

200 g wątróbki np. drobiowej

1 marchewka

1/8 selera

1 mała pietruszka

300 g cebuli

5 ząbków czosnku

3 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

1 łyżeczka mielonej gałki muszkatołowej

1,5 łyżeczki soli

¼ łyżeczki pieprzu

3 jajka

2 łyżki masła

masło i bułka tarta do formy

Przygotowanie

Mięso wieprzowe kroimy na mniejsze kawałki. Wkładamy do garnka razem z marchewką, selerem, pietruszką. Dodajemy przyprawy - ziele angielskie i liść laurowy. Zalewamy wodą. Gotujemy 90 minut na średnim ogniu, aż mięso będzie miękkie. Gdy zacznie się pienić, zbieramy szumowiny. Na patelni rozgrzewamy masło i podsmażamy cebulę pokrojoną w półplasterki - ma być miękka i złocista. Wtedy dodajemy na patelnie czosnek pokrojony w plasterki. Gdy zmięknie czosnek, dodajemy wątróbkę i smażymy pod przykryciem po kilka minut z każdej strony. dalej. Warzywa i mięso wyjmujemy z wywaru i zostawiamy do wystygnięcia. Wystudzone ugotowane mięso z warzywami oraz wątróbkę z cebulą i czosnkiem wkładamy do dużej miski, dodajemy gałkę muszkatołową, sól, pieprz i jajka. Masę blendujemy do uzyskania gładkiej masy. Zmiksowaną na gładko masę przekładamy do aluminiowych blaszek lub do formy keksowej, które są wysmarowane masłem i obsypane bułką tartą. Pieczemy w temperaturze 180°C przez 35-40 minut - góra-dół.