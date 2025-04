Siostra Anastazja ma sporo przepisów na wielkanocne sałatki. Wiele z nich to hity, które koniecznie warto wypróbować i postawić na świątecznym stole. Jedną z nich jest właśnie ta sałatka warzywna.

Sałatka wielkanocna siostry Anastazji nieco przypomina jarzynową, ale jest bardziej wyrazista i pikantna. Kwaskowatej nuty dodają jej kiszone ogórki. To właśnie ten smak przełamuje słodycz groszku konserwowego. Warto też wspomnieć, że ta sałatka nie tylko jest prosta do zrobienia, ale też idealnie pasuje do białej kiełbasy.

Wielkanocna sałatka siostry Anastazji. Tajemnica to dressing

Warto przygotować ją na dzień przed wielkanocnym śniadaniem. Składniki przegryzą się a smak będzie jeszcze bardziej wyrazisty. Jej smak podbija również dressing. To kompozycja majonezu, musztardy oraz soku z cytryny. Jak zrobić tę sałatkę wielkanocną siostry Anastazji? Oto przepis.

Sałatka wielkanocna siostry Anastazji - składniki

4 średniej wielkości ziemniaki,

2 średnie marchewki,

1 cebula,

2 duże ogórki kiszone,

1 puszka groszku konserwowego,

4 ugotowane na twardo jajka,

300 g dobrej wędzonej lub konserwowej szynki w kawałku,

1 łyżeczka soku z cytryny,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka pieprzu,

150 g majonezu,

1 łyżka musztardy ostrej,

posiekane szczypiorek i natka pietruszki do dekoracji

Sałatka wielkanocna siostry Anastazji - sposób przygotowania