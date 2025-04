Kotlety mielone to danie bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie obiadu. Smakują podane z surówką lub mizerią oraz gotowanymi ziemniakami. To typowy domowy obiad.

Soczyste kotlety mielone. Warto dodać to warzywo

Najlepsze mielone to te, które mają chrupiącą skórkę i są soczyste w środku. Zazwyczaj, by uzyskać taki efekt dodajemy do nich cebulę. Okazuje się, że inne warzywo również wzbogaci ich smak i nada odpowiedniej konsystencji. To cukinia.

To warzywo świetnie nadaje się do wykorzystania w różnego rodzaju potrawach. Z cukinii można robić zapiekanki, placki i jak się okazuje dodać jej również do kotletów mielonych.

Jak zrobić kotlety mielone z dodatkiem cukinii?

Przygotowanie kotletów mielonych z dodatkiem cukinii nie jest zbyt skomplikowane. Trzeba pamiętać o jednej prostej zasadzie. Cukinia to warzywo, które zawiera sporo wody, dlatego też przed użyciem jej i dołożeniem do pozostałych składników na mielone, należy ją mocno i dokładnie odcisnąć. Jeśli tego nie zrobimy, kotlety będą się rozpadać.

Cukinię, którą dodamy do kotletów mielonych, dobrze jest zetrzeć na tarce, odcisnąć i położyć na sitku oraz docisnąć łyżką. Dzięki temu cukinia zostanie pozbawiona resztek wody a kotlety dobrze i szybko się usmażą.

Kotlety mielone z dodatkiem cukinii można usmażyć, ale wyjdą również upieczone w piekarniku. Poniżej prezentujemy przepis na kotlety mielone z dodatkiem cukinii.

Kotlety mielone z cukinią - składniki

400 g mięsa mielonego,

2 średniej wielkości cukinie,

100 g ryżu,

2 jajka,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

1-2 łyżki kaszy manny,

2 ząbki czosnku, opcjonalnie,

sól, pieprz i papryka do smaku

bułka tarta do panierki,

olej do smażenia

Kotlety mielone z cukinią - sposób przygotowania