Był daniem, który królował w polskich barach oraz restauracjach czasów PRL. Bywało, że był nieciekawą podróbką tej potrawy, bo nie było go z czego zrobić. Dziś kotlet pożarski, bo o nim mowa, powraca do łask. Z czego i jak go zrobić? Oto przepis od Ewy Wachowicz.