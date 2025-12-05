Burgery rybne to doskonała alternatywa dla zwykłych, mięsnych mielonych. Lekkie i puszyste, świetnie nadają się jako danie obiadowe dla dzieci. Ich ogromną zaletą jest także to, że nie ma w nich ości.
Smaczny i i zdrowy obiad dla rodziny
Ryby powinny gościć w naszym menu co najmniej dwa razy w tygodniu - tak twierdzą specjaliści od zdrowego żywienia. Ryby dostarczają białka, zdrowych kwasów omega-3, witamin D i B12 oraz minerałów, takich jak jod czy selen. Warto spróbować różnych potraw z ryb. Miłą odmianą w menu będą rybne burgery.
Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - złociste rybne burgery
Składniki
- 500 g filetów z dorsza lub innej białej, morskiej ryby, np. morszczuka lub mintaja
- 4 łyżki tartej bułki
- jajko
- 2 ząbki czosnku
- cebula
- łyżka posiekanego koperku
- łyżka posiekanego szczypiorku
- łyżka musztardy
- sól, pieprz
- pół szklanki potłuczonych płatków kukurydzianych do panierowania
- olej roślinny do smażenia
Przygotowanie
Filety z ryby mielimy w maszynce lub rozdrabniamy blenderem. Cebulę obieramy, siekamy i podsmażamy na złoty kolor. Do rozdrobnionego mięsa ryby dodajemy tartą bułkę, jajko, majonez i przeciśnięty przez praskę czosnek oraz musztardę. Doprawiamy farsz solą i pieprzem. Dodajemy koperek i szczypiorek. Masę dokładnie mieszamy, powinna odklejać się od ręki. Potem wilgotna dłonią formujemy zgrabne kotleciki i panierujemy je w płatkach kukurydzianych. Burgery rybne smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron - mają być złociste. Burgery rybne gotowe. Smacznego.
