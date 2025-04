Chrzan to wielkanocna tradycja. Ten ostry smak świetnie komponuje się z jajkami na twardo bez których nikt z nas nie wyobraża sobie świąt. Pasuje także do mięs oraz wędlin. Dodany z kolei do buraków tworzy ćwikłę, która także króluje na wielkanocnym stole.

Domowy chrzan od Ewy Wachowicz. Ostry i smaczny

Chrzan z przepisu, który proponuje Ewa Wachowicz jest jest ostry, ale z potrawami ze świątecznego stołu będzie współgrał idealnie. Warto pamiętać, że to nie tylko smaczna, ale też bardzo zdrowa przystawka. Warzywo to pobudza soki trawiennie, poprawia przemianę materii i ułatwia trawienie. Jak go zrobić? Oto przepis na chrzan od Ewy Wachowicz.

Domowy chrzan od Ewy Wachowicz - składniki

2 - korzenie chrzanu

1 łyżeczka - cukru

1 szklanka - wrzątku

3 łyżki - ekologicznego octu jabłkowego

1 szczypta - soli

Domowy chrzan od Ewy Wachowicz - sposób przygotowania