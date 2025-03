Jajka na twardo z majonezem lub sałatka jarzynowa z majonezem oczywiście - to klasyka. Oba dania świetnie sprawdzają się na przyjęciu i podczas np. niedzielnego śniadania. Co jednak zrobić, gdy w domu zabraknie majonezu? Ten pyszny sos można przygotować z powodzeniem w domu. Składniki zawsze są pod ręką.

Przepis na domowy majonez

Polecamy przepis na majonez z oficjalnej strony Ewy Wachowicz.

Reklama

Składniki

500 ml oleju rzepakowego

4 jajka

4 łyżki białego octu winnego lub jabłkowego

szczypta cukru

sól

1 łyżka musztardy

Przygotowanie

Jajka dokładnie myjemy. Wbijamy je do dużego słoika. Dodajemy ocet, przyprawy i miksujemy. Potem dodajemy musztardę i jeszcze raz blendujemy. Stopniowo, cieniutkim strumieniem i cały czas miksując, dolewamy olej. Robimy to do chwili, gdy sos zrobi się biały i gęsty.