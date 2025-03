Serek wiejski to produkt najczęściej wybierany na szybkie śniadanie. Z kromką chleba, pieprzem czy szczypiorkiem jest sycący i fit. Okazuje się, że to również idealny składnik, od którego można rozpocząć dzień, ale też przygotować z niego ciepłe dania.

Pizzerinki z serka wiejskiego. Lekkie i smaczne

Wystarczy dodać kilka innych prostych składników i posiłek na śniadanie albo kolację jest gotowy w dosłownie kilka minut. Jednym z nich są mini pizzerinki. Sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na imprezie. Główny ich składnik to właśnie serek wiejski. Dzięki temu produktowi będą lekkie i smaczne. Wystarczy dodać do nich jajka oraz mąkę.

Pizzerinki. Serek wiejski plus dwa składniki

Pizzerinki z serka wiejskiego będą wilgotne w środku i chrupiące na brzegach. Można do nich dorzucić ulubione składniki wędlinę, różne rodzaje sera albo ulubione warzywa. Świetnie będą smakować zarówno z brokułem lub suszonymi pomidorami jak też ananasem. Jak zrobić pizzerinki z serka wiejskiego? Oto przepis.

Pizzerinki z serka wiejskiego - przepis

Składniki:

400 g serka wiejskiego,

2 jajka,

100 g mąki pszennej,

1 łyżka suszonej bazylii,

1 łyżka słodkiej papryki,

1 łyżeczka suszonego czosnku,

łyżeczki soli

Dodatki:

9 łyżeczek sosu pomidorowego,

40 g tartej mozzarelli,

40 g szynki,

1/4 czerwonej papryki,

1/4 czerwonej cebuli

Sposób przygotowania:

Włóż do miski serek wiejski. Dodaj do niego jajka, mąkę, słodką paprykę, bazylię, suszony czosnek oraz sól. Wszystko dokładnie wymieszaj.

Na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę wyłóż małe porcje powstałej masy. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza i piecz przez 15 minut.

Po tym czasie na pizzerinkach rozprowadź sos pomidorowy i pokrojone wcześniej dodatki oraz starty ser. Włóż z powrotem do piekarnika na 5 minut. Po tym czasie pizzerinki są gotowe. Można je jeść na zimno albo ciepło.