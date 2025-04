Dzięki Tik Tokowi sława czekolady dubajskiej rozniosła się po całym świecie. Ten smak stał się hitem i podbija kubki smakowe kolejnych ciekawych jej osób. Nic dziwnego, że czekolada dubajska staje się również inspiracją do tworzenia innych słodkich deserów z jej wykorzystaniem.

Mazurek dubajski. Wielkanocny hit z własnego piekarnika

Tak jest w przypadku tego ciasta. Ten mazurek dubajski to tegoroczny wielkanocny hit. Przygotowuje się go na kruchym spodzie z nadzieniem z domowej wersji dubajskiej czekolady. Dodatkiem do niego jest polewa czekoladowa i owoce. Oto przepis na tegoroczny hit wielkanocnych świąt czyli mazurek dubajski z Kwestii Smaku.

Przepis na mazurek dubajski - składniki

Spód:

300 g mąki pszennej

200 g masła (zimne)

100 g cukru pudru

cukier wanilinowy

3 żółtka

Masa dubajska

200 g ciasta filo

100 g masła

400 g kremu pistacjowego (słodzonego, niesolonego)

Polewa

60 ml śmietanki 30%

2 tabliczki mlecznej czekolady

1 tabliczka białej czekolady

owoce do dekoracji (borówki, maliny)

Przepis na mazurek dubajski - przygotowanie

Spód:

Do mąki dodać pokrojone w kosteczkę zimne masło, cukier puder oraz cukier wanilinowy. Wymieszać czubkami palców lub mieszadłem (łopatką) miksera planetarnego.

Stopniowo zagarniać mąkę do środka lub miksować dalej mikserem aż ciasto zacznie tworzyć grudki.

Dodać żółtka i wyrabiać ciasto aż składniki się połączą do gładkości. Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na ok. 1 godzinę.

Przygotować formę ok. 22 x 33 cm. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni C.

Około 3/4 ilości ciasta rozwałkować na placek o wielkości dna formy i umieścić go w formie. Z reszty ciasta formować w dłoniach wałeczki, zawijać je po dwa, układać na brzegać i delikatnie uklepać. Schłodzić w lodówce przez ok. 15 minut, jeśli ciasto mocno się ogrzało.

Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec na złoty kolor, przez około 23 - 25 minut. Wyjąć i ostudzić.

Dubajska czekolada

Ciasto filo posiekać na jak najcieńsze paseczki. Masło roztopić na małym ogniu na dużej patelni. Dodać posiekane ciasto i wymieszać. Smażyć aż zmieni kolor na złoty i stanie się chrupiące, odstawić z ognia.

Ciasto filo włożyć do dużej miski i wymieszać z kremem pistacjowym. Wyłożyć na kruchy spód, uklepać i wyrównać powierzchnię.

Polewa