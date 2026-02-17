Pyry z gzikiem to pyszne, postne danie z kuchni wielkopolskiej złożone z ziemniaków - w gwarze poznańskiej to pyry - oraz gziku, czyli odpowiednio przyprawionego twarogu.

Śledzie w musztardzie Jakuba Kuronia to prawdziwy hit. Idealne na Wielki Post
Śledzie w musztardzie Jakuba Kuronia to prawdziwy hit. Idealne na Wielki Post

Zobacz również

Gzik to nic innego jak utarty ze śmietaną biały ser z dodatkiem zielonej cebulki lub szczypiorku. Sekret tkwi w składnikach. Twaróg i śmietana powinny być dobrej jakości. W jednym z odcinków "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler podała swój przepis na gzik. Wzbogaciła go o jeden składnik.

Tym pysznym deserem zajadano się w PRL, występował w kultowych filmach. Zrób na ostatki, mamy przepis
Tym pysznym deserem zajadano się w PRL, występował w kultowych filmach. Zrób na ostatki, mamy przepis

Zobacz również

Gzik - przepis Magdy Gessler

Składniki:

Reklama
  • 500 gramów tłustego twarogu
  • pół szklanki kwaśnej śmietany
  • trzy gałązki zielonego koperku
  • 2 małe zgniecione ząbki czosnku
  • kilka rzodkiewek
  • sól i pieprz
  • pęczek szczypiorku
  • odrobina soku z kiszonych ogórków
  • kilogram ziemniaków

Przygotowanie

Siekamy koperek i szczypiorek, ścieramy rzodkiewki na tarce o grubych oczkach. Twaróg rozgniatamy ze śmietaną, dodajemy przyprawy, czosnek, koperek, szczypiorek, sok z kiszonych ogórków. Dobrze wszystko mieszamy. Gzik podajemy z gorącymi ziemniakami. Smacznego