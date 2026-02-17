Pyry z gzikiem to pyszne, postne danie z kuchni wielkopolskiej złożone z ziemniaków - w gwarze poznańskiej to pyry - oraz gziku, czyli odpowiednio przyprawionego twarogu.
Gzik to nic innego jak utarty ze śmietaną biały ser z dodatkiem zielonej cebulki lub szczypiorku. Sekret tkwi w składnikach. Twaróg i śmietana powinny być dobrej jakości. W jednym z odcinków "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler podała swój przepis na gzik. Wzbogaciła go o jeden składnik.
Gzik - przepis Magdy Gessler
Składniki:
- 500 gramów tłustego twarogu
- pół szklanki kwaśnej śmietany
- trzy gałązki zielonego koperku
- 2 małe zgniecione ząbki czosnku
- kilka rzodkiewek
- sól i pieprz
- pęczek szczypiorku
- odrobina soku z kiszonych ogórków
- kilogram ziemniaków
Przygotowanie
Siekamy koperek i szczypiorek, ścieramy rzodkiewki na tarce o grubych oczkach. Twaróg rozgniatamy ze śmietaną, dodajemy przyprawy, czosnek, koperek, szczypiorek, sok z kiszonych ogórków. Dobrze wszystko mieszamy. Gzik podajemy z gorącymi ziemniakami. Smacznego
