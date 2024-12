Żurek to nie tylko król wielkanocnych stołów, ale i sylwestrowych nocy. To zupa, którą warto podać podczas domówki po północy, by goście mogli się posilić czymś ciepłym. To także idealne danie na powitanie nowego roku.

Żurek na wędzonce. Tak robi go Ewa Wachowicz

Zwłaszcza, jeśli ktoś przesadzi z procentami albo tańcami, może to być idealne remedium i lekarstwo. Żurek z przepisu Ewy Wachowicz jest dosyć prosty do zrobienia. Podstawą do jego przygotowania jest wędzonka. Nie brakuje w nim aromatycznych przypraw i chrzanu, który nadaje mu ostrości.

Jak go zrobić? Oto przepis na żurek według Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

½ l - zakwasu na żurek

½ kg - wędzonego boczku

1 - cebula

3 ząbki - czosnku

25 g - suszonych prawdziwków

1½ l - wody

kilka ziarenek ziela angielskiego

2 - liście laurowe

1 łyżka - majeranku

1 szklanka - śmietany

1 łyżka - tartego chrzanu

Sposób przygotowania:

Grzyby namoczyć w zimnej wodzie (najlepiej przez całą noc). Wyłowić, odcisnąć i posiekać.

Boczek pokroić w kostkę, przełożyć do garnka. Podsmażyć. Dorzucić posiekaną w piórka cebulę. Po chwili dodać pokrojony czosnek. Zalać wodą, wlać wodę, w której moczyły się grzyby. Dorzucić posiekane prawdziwki. Przyprawić liściem laurowym, zielem angielskim i roztartym w dłoniach majerankiem. Przykryć i gotować na wolnym ogniu przez ok. ½ godziny.

Zakwas delikatnie wymieszać, wlać do zupy. Śmietanę połączyć z chrzanem, zahartować gorącym żurkiem, wlać do garnka. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Podawać z jajkami ugotowanymi na twardo. Udekorować natką pietruszki.