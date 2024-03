Żurek to jedna z najpopularniejszych zup. Szczególnie podczas Wielkanocy króluje na świątecznym stole. Polacy uwielbiają go za kwaśny smak i aromat. Zazwyczaj żurek serwuje się z białą kiełbasą i jajkami, ale i bez dodatków jest smaczny oraz pożywny.

Dlaczego żurek wychodzi zbyt rzadki?

Choć to bardzo prosta do przygotowania zupa, bywa, że czasem wychodzi zbyt rzadka. Za dużo wody dodanej do zakwasu może sprawić, że nie tylko żurek nie będzie odpowiednio gęsty, ale też straci swój charakterystyczny smak. Co zrobić, by do tego nie doszło? Jak zagęścić za rzadki żurek?

Jeżeli wielkanocny żurek wyjdzie za rzadki i bez smaku, istnieje kilka łatwych sposobów, aby przywrócić świetność tej świątecznej zupie. Co więc można zrobić, aby żurek znowu stał się gęsty, pyszny i aromatyczny?

Jak zagęścić żurek?

Istnieje kilka prostych sposobów, które pomogą uratować zbyt rzadki żurek. Aby go zagęścić i przywrócić mu smak oraz aromat warto wykorzystać tych kilka trików.

Ten najprostszy polega na dolaniu zakwasu, na którym gotował się żurek. Zupa na nowo stanie się gęsta i smaczna. Jeśli problem polega na tym, że nie mamy już zakwasu ani czasu na jego dokupienie, warto zastosować inny sposób. Można go zagęścić mąką pszenną lub żytnią. Wystarczy kilka łyżek zupy wymieszać z mąką i dodać tak rozmieszaną zaprawkę bez grudek dodać do żurku. Po dokładnym wymieszaniu i podgrzaniu zupa znowu będzie gęsta. Jeżeli po tym zabiegu straci swój smak, dobrze jest dodać do niej soli, pieprzu oraz majeranku. Ten zabieg sprawi, że żurek na nowo odzyska swój smak i aromat.