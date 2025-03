Śledzie dosyć często pojawiają się na naszych stołach. To podstawa wielu sałatek, ale też świetna przekąska na śniadanie albo kolację. Jednym słowem są bardzo dobrym składnikiem wielu dań.

Śledzie. Tego błędu należy unikać

Aby smakowały i podbijały nasze podniebienia trzeba je odpowiednio przygotować a przede wszystkim wymoczyć. To najczęściej popełniany błąd, który sprawia, że śledzie są gorzkawe albo za słone. Co najczęściej źle robimy podczas moczenia śledzi? Okazuje się, że największym błędem jest zbyt krótkie moczenie.

To właśnie to przede wszystkim decyduje o tym czy będą miały odpowiedni smak, czy nie będą zbyt słone lub gorzkie. Zbyt krótkie moczenie może sprawić, że popsują nam przygotowywaną potrawę.

Czy trzeba moczyć śledzie?

Śledzie, które dostaniemy w sklepach sprzedawane są w dwóch wersjach. Jedna to solone (matiasy lub płaty a’la matias), druga to śledzie w zalewie octowej. Te pierwsze koniecznie należy wymoczyć, bo są bardzo słone a zbyt duża ilość soli może mocno wpłynąć na smak potrawy. Moczenie może pomóc w pozbyciu się nie tylko nadmiaru zasolenia, ale również gorzkiego posmaku.

Warto pamiętać, że moczenie nie powinno trwać zbyt krótko. Wiele osób uważa, że wystarczy zrobić to jedynie przez godzinę lub dwie. Nic bardziej mylnego. To właśnie ten błąd, który popełnia wiele osób. To zbyt krótki czas, by pozbyć się ze śledzi nadmiaru soli i wspomnianego gorzkiego posmaku. Zbyt krótkie moczenie nie sprawi te, że ryba nabierze odpowiednio kruchej konsystencji.

Śledzie powinny być moczone przez minimum 6-12 godzin. Należy pamiętać, by użyć do tego zimnej wody. Jeśli ryba jest mocno zasolona dobrze jest moczyć ją przez 24 godziny. Warto pamiętać, że wodę podczas moczenia śledzi warto wymienić kilka razy. To przyspieszy i wzmocni proces wypłukiwania soli.

Tak należy moczyć śledzie