W czasach PRL, gdy półki w sklepach świeciły pustkami, gospodynie domowe dwoiły się i troiły, by przygotować coś smacznego z tych produktów, które udało się jakimś cudem kupić. Był więc marcepan z fasoli, blok czekoladowy bez czekolady, no i pyszne krówkowe szyszki. To pyszny deser, który robi się bardzo szybko. Do tego ma jeszcze jedną zaletę, niewiele kosztuje.

Pyszny deser w kilka chwil

Szyszki z ryżu preparowanego to przepyszny i prosty w przygotowaniu przysmak. U wielu osób wywoła wspomnienia z dzieciństwa. Tę słodką, chrupiącą przekąskę zrobi z łatwością każdy, nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia w kuchni. Krówkowe szyszki doskonale sprawdzą się, gdy mamy ochotę na coś słodkiego i domowego, ale goni nas czas.

Reklama

Jak zrobić szyszki z ryżu preparowanego? Przepis

Składniki

200 g krówek

50 g ryżu preparowanego

1/4 kostki masła

Przygotowanie

Roztapiamy w rondelku krówki i masło. Robimy to na małym ogniu, uważając, by masa się nie przypaliła. Można to zrobić w kąpieli wodnej. Do masy dodajemy ryż preparowany i dokładnie mieszamy. Z lepkiej masy formujemy zgrabne kulki. Masa przykleja się do rąk, pomoże zwilżanie dłoni zimną wodą. Kulki zostawiamy do wystygnięcia. Gotowe.