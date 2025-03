To ciasto siostry Anastazji jest po prostu hitem. Kokosowa śnieżynka łączy w sobie smak kokosa oraz budyniu. To słodki deser, który zawsze się udaje i nie jest zbyt trudny do zrobienia.

Kokosowa śnieżynka. Hit siostry Anastazji

Wystarczy podczas pieczenia postępować krok po kroku i dokładnie wymierzyć proporcje. Jak zrobić kokosową śnieżynkę siostry Anastazji? Oto przepis.

Kokosowa śnieżynka - przepis

Składniki ciasta:

9 jaj 1

1/2 szklanki cukru

3/4 szklanki mąki tortowej

3/4 szklanki mąki ziemniaczanej

3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:

Białka ubić z cukrem, dodając po 1 żółtku. Pod koniec należy dodać mąkę ziemniaczaną i mąkę tortową wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Upiec 3 placki w temp. ok. 180 st. C przez ok. 30 min.

Składniki masy budyniowej:

3 1/2 szklanki mleka

30 dag cukru pudru

1 budyń waniliowy bez cukru

10 dag mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

2 żółtka 25 dag masła

Wykonanie:

Z mleka, żółtek, mąki pszennej, mąki ziemniaczanej i budyniu w proszku należy ugotować budyń. Masło utrzeć z cukrem, dodając przestudzony budyń.

Składniki masy mlecznej:

1 puszka mleka skondensowanego bez cukru

1 galaretka żółta

3 łyżeczki żelatyny

cukier puder do smaku

Wykonanie:

Najpierw należy rozpuścić galaretkę. Pokroić w kostkę, gdy stężeje. Mleko ubić, dodać cukier do smaku, żelatynę rozpuszczoną w odrobinie wody oraz pokrojoną w kostkę galaretkę.

Kokos składniki:

10 dag wiórków kokosowych

1 łyżka masła

1-2 łyżki cukru kryształu

Wykonanie:

Masło należy rozpuścić, dodać wiórków kokosowych, cukier i podsmażyć, aż do uzyskania żółtego koloru kokosu.

Przełożenie:

Ciasto – 3/4 masy budyniowej – ciasto – masa mleczna – ciasto – 1/4 masy budyniowej – kokos.