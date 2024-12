To ciasto to połączenie dwóch słodkości, które królują zwłaszcza na świątecznych stołach. Boże Narodzenie to te święta, kiedy zajadamy się i sernikiem, i makowcem.

Reklama

Ciasto ucierane serowo-makowe. Tak robi je siostra Anastazja

Siostra Anastazja postanowiła połączyć te dwa desery w jeden. Jego wykonanie wcale nie jest takie trudne i czasochłonne. Jak je przygotować? Oto przepis na ciasto ucierane serowo-makowe siostry Anastazji.

Przepis

Składniki:

Ciasto ucierane:

Składniki:

10 dag margaryny

10 dag mąki pszennej

10 dag cukru pudru

4 żółtka

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie:

Margarynę utrzeć z cukrem pudrem, stopniowo dodając żółtka, a na końcu mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia.

Masa serowa:

Składniki:

60 dag sera zmielonego

30 dag cukru pudru

1 łyżka mąki ziemniaczanej

6 jaj

1 łyżeczka proszku do pieczenia

15 dag margaryny

Wykonanie:

Margarynę utrzeć z cukrem, stopniowo dodając żółtka, ser i mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Z białek ubić pianę i delikatnie wmieszać w masę serową.

Mak:

Reklama

Składniki:

30 dag maku suchego

1/2 szklanki miodu płynnego

10 dag cukru

3 jaja

2 łyżki masła

bakalie

Wykonanie:

Mak sparzyć i zemleć w maszynce. Masło rozgrzać, dodać mak, miód i cukier. Gdy masa przestygnie, dodać żółtka i bakalie. Dokładnie wymieszać, jeszcze podsmażyć i doprawić do smaku.

Piana:

Składniki:

5 białek

3/4 szklanki cukru pudru

Wykonanie:

Białka ubić na sztywno, dodając stopniowo cukier.

Złożenie ciasta:

Ciasto ucierane – połowa biszkoptów układana na ukos w kratkę – między wolną przestrzeń rozprowadzić mak i masę serową – połowa biszkoptów układana w kratkę na ukos – pozostała część maku.

Piec w piekarniku ok. 50-60 min w temp. 170-190 st. C. Pod koniec pieczenia na wierzch ciasta rozprowadzić pianę i ponownie ciasto zapiec w piekarniku.

Dodatek:

1 opakowanie podłużnych biszkoptów