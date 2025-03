Zupa pomidorowa to jedna z tych zup, za którą Polacy przepadają. Często powstaje na bazie niedzielnego rosołu. Uzupełniona makaronem lub ryżem jest idealnym daniem na szybki obiad w ciągu tygodnia.

Zupa pomidorowa. Dodaj ten składnik zamiast makaronu lub ryżu

Okazuje się, że można do niej dodać nieco inny dodatek niż dwa wspomniane. Nie zmieni on smaku tradycyjnej pomidorówki, ale mocno go wzbogaci i sprawi, że zupa ta będzie jeszcze bardziej wyrazista. Inspiracją do tej wersji jest marokańska harira, która przyprawiona jest kuminem. O jaki dodatek dokładnie chodzi?

Reklama

Zupa pomidorowa z ciecierzycą. Wybierz formę prażoną

Do zupy pomidorowej zamiast ryżu lub makaronu można dorzucić ciecierzycę. Może być to ciecierzyca z puszki albo słoika. Nie trzeba jej gotować. Wystarczy po prostu wrzucić ją do zupy. Ciecierzyca dodana do zupy pomidorowej może mieć też prażoną formę. Można zrobić to w piekarniku albo airfryerze. Wystarczy wcześniej odsączyć ją z wody i obtoczyć w oliwie.

Ciecierzyca dodana do zupy pomidorowej nie tylko będzie smaczna, ale też zdrowa. To roślina bogata w błonnik oraz białko roślinne. Jak przygotować zupę pomidorową z dodatkiem ciecierzycy? Oto przepis.

Zupa pomidorowa z ciecierzycą - składniki

1 cebula,

50 g czerwonej soczewicy

500 g świeżych pomidorów lub 1 puszka krojonych

500 ml bulionu drobiowego lub warzywnego

1/2 cebuli

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy extra vergine

przyprawy: sól, pieprz, 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka przyprawy curry w proszku, 1/2 łyżeczki ostrej papryki

1/4 szklanki śmietanki 30%, z kartonika, słodkiej

Reklama

2 łyżki posiekanej zieleniny np. bazylii lub kolendry lub natki pietruszki

Zupa pomidorowa z ciecierzycą - przygotowanie

W garnku na oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i mieszając smażyć jeszcze przez minutę. Dodać suchą soczewicę, przyprawy i wymieszać.

Wlać bulion i zagotować. Przykryć i gotować do miękkości soczewicy przez ok. 15 - 20 minut.

Dodać obrane i pokrojone w kostkę pomidory (wraz z sokiem i nasionami) lub krojone pomidory z puszki i gotować przez ok. 15 minut pod uchyloną pokrywą, od czasu do czasu zamieszać.

W międzyczasie w razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. Odstawić z ognia i wymieszać ze śmietanką oraz posiekaną zieleniną.