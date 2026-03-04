Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Ten trwa 40 dni i dla katolików jest okresem przygotowania do Wielkanocy. W tym czasie wiele osób pości w piątki i nie jada się potraw mięsnych.
Śledzie w śmietanie - danie na postne piątki
Zazwyczaj ci, którzy poszczą sięgają po mało syte, proste dania. Jednym z nich są właśnie śledzie. W postne piątki idealnie sprawdzą się śledzie w śmietanie z przepisu Ewy Wachowicz. Ich smak podkręci dodany do sosu owoc, czyli jabłko. Warto pamiętać, by śledzie przed podaniem odpowiednio namoczyć.
Można je podać na przykład z gotowanymi lub pieczonymi ziemniakami albo kromką chleba. Jak zrobić śledzie w śmietanie Ewy Wachowicz? Oto przepis.
Śledzie w śmietanie od Ewy Wachowicz - składniki
- 500 g - śledzi solonych
- 2 - cebule
- sok z cytryny
- 1 - winne jabłko
- 1 szklanka - kwaśnej śmietany
- szczypta soli
- szczypta pieprzu
- szczypta cukru
- 1 pęczek - natki pietruszki
- woda i mleko do namoczenia
Śledzie w śmietanie od Ewy Wachowicz - sposób przygotowania
- Śledzie moczyć przez kilka godzin w wodzie, obrać ze skóry, zalać mlekiem i odstawić na godzinę. Cebulę pokroić w półplasterki.
- Jabłko zetrzeć na tarce o grubych oczkach i skropić sokiem z cytryny.
- Ryby osuszyć, obłożyć cebulą i jabłkiem. Śmietanę doprawić szczyptą soli, pieprzem i cukrem. Zalać śledzie. Dekorować posiekaną natką pietruszki.
