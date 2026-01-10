Sekretem tej zupy są składniki. Powoli duszona cebula uwalnia słodycz i delikatny aromat. Nikt by się po cebuli takiej delikatności nie spodziewał. Ta zupa to legenda. Wymyślił ją Polak, naukowiec i artysta, Tadeusz Przypkowski (1905-1977). Zupa cebulowa Przypkowskiego Aromatyczna, pachnąca goździkami i imbirem, mocna, ostra i esencjonalna. Brązowa, w kolorze karmelu.

Zupa cebulowa jak dzieło sztuki

Tadeusz Przypkowski (1905-1977) herbu Radwan z Jędrzejowa na Kielecczyźnie, który był historykiem sztuki, wielbicielem zegarów i kuchni. Swoją zupę Przypkowski nazywał ją "cebulową na chlebie Kopernika" - chodzi o to, że polski astronom przygotował recepturę na chleb razowy, który Przypkowski dodawał do tej zupy. Przypkowski uwielbiał gotować i twierdził, "każdy przepis to tylko model, płótno i farby - a dzieło sztuki zależy od tego, kto owe materiały weźmie do ręki i co z nich zrobi". W 1965 r. Przypkowski powołał Kapitułę Orderu Pomiana. Prestiżowa nagroda była przyznawana najlepszym restauratorom i kucharzom na świecie.

Reklama

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Reklama

Zupa cebulowa Przypkowskiego jest pełna skarmelizowanej cebuli, a swój wyjątkowy smak zawdzięcza przyprawom. Wśród nich są imbir, goździki i gałka muszkatołowa. Dodajemy do niej dobrej jakości chleb razowy. Potrzebna będzie odrobina cierpliwości i po kilku chwilach będziemy cieszyć się wyjątkowym smakiem tej zupy.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa cebulowa przypkowska

Składniki

6 dużych białych cebul

6 kromek ciemnego razowego chleba

50 g masła

6 szklanek bulionu

starta gałka muszkatołowa, mielony imbir, mielone goździki, cynamon, pieprz, kminek

sól

Przygotowanie

Cebule obieramy, kroimy w piórka i dusimy na maśle. Gdy się zezłocą i skarmelizują. Potem dodajemy je do bulionu. Chleb razowy kroimy i podsmażamy na maśle. Dodajemy do bulionu. Dodajemy też do zupy przyprawy - ma być korzenna i aromatyczne. Zupę gotujemy przez ok. pół godziny. Potem ja miksujemy lub przecieramy przez sito. Przypkowska zupa cebulowa gotowa. Smacznego.