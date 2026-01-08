Zupa gulaszowa zrobiła zawrotną karierę w PRL. Często wtedy wyjeżdżano na Węgry, a stamtąd przywożono przepisy. Zupa gulaszowa szybko stała się jednym z ulubionych dań w PRL. Ten przepis pochodzi z babcinego zeszytu. Przywieziony prosto znad Balatonu, z wycieczki.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ta zupa gulaszowa nie jest dokładnie taka, jaką przygotowuje się na Węgrzech. Zmodyfikowana i przystosowana do polskiego podniebienia jest pyszna i robi się ją łatwo i szybko. To idealne danie jednogarnkowe. Pełne smaku i wartości odżywczych. Jest tu pełnowartościowe białko, dużo warzyw i węglowodany. I sos pomidorowy, który zawiera dobroczynny likopen. Będzie fantastycznie smakowała, gdy wrócimy w mroźny, zimowy dzień do domu. Nasyci i ogrzeje.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - rozgrzewająca gulaszowa

Składniki

400 g łopatki wieprzowej

1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki

szczypta ostrej papryki w proszku

2 łyżki smalcu

1 cebula

1 ząbek czosnku

2 gałązki tymianku lub 1 łyżeczka suszonego

3 i 1/2 szklanki bulionu - może być z kostki

puszka pomidorów bez skórki krojonych w kostkę

1 łyżeczka koncentratu pomidorowego

1 czerwona papryka

łyżka mąki

3 ziemniaki

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

Przygotowanie

Mięso czyścimy z błon. Kroimy na plastry, które delikatnie rozbijamy tłuczkiem. Potem kroimy mięso w paski, takie, jakie wygodnie będzie nam jeść. Obtaczamy mięso w przyprawach i delikatnie w mące. Mięso podsmażamy na smalcu, gdy się zezłoci, dodajemy posiekaną cebulę i czosnek. Chwilę podsmażamy. Do garnka wkładamy mięso, cebulę i czosnek, pokrojoną paprykę i zalewamy bulionem. Najpierw dodajemy połowę bulion. Dusimy pod przykryciem, aż mięso będzie miękkie. Uzupełniamy płyn w garnku. Dodajemy ziemniaki i czekamy, aż zmiękną. Potem dodajemy do zupy pomidory z puszki, koncentrat, przyprawiamy. Przyprawiamy do smaku pieprzem, solą i papryką. Podajemy zupę gulaszową z pajdą chleba, koniecznie posypaną posiekaną, zieloną pietruszką.