Naleśniki na słodko z bananami i masłem orzechowym

Naleśniki na słodko można podawać na wiele sposobów. My proponujemy naleśniki z bananami i masłem orzechowym. Te dwa produkty idealnie do siebie pasują. Słodki smak bananów doskonale komponuje się z lekko słonym smakiem masła orzechowego. Wybierz smarowidło w 100 proc. naturalne, najlepiej takie, które jest opisywane jako "crunchy" (z jęz. ang. chrupiące - zawiera kawałki orzechów arachidowych), wówczas naleśniki zyskają dodatkowo ciekawą konsystencję. Polecamy, by naleśniki przesmażyć dodatkowo na maśle, wówczas staną się przyjemnie chrupkie, a nadzienie delikatnie się podgrzeje. Podając naleśniki na talerzu, warto delikatnie polać je syropem klonowym, który doda interesującego akcentu smakowego.

Naleśniki z bananami i masłem orzechowym. Przepis

Skorzystaj z przepisu na naleśniki według Roberta Makłowicza. Kucharz zaleca, by do ciasta dodać maślankę, dzięki czemu naleśniki wychodzą odpowiednio wilgotne i puszyste, a jednocześnie nie rozpadają się. Następnie przygotuj składniki na słodkie nadzienie do naleśników.

Składniki:

2-3 dojrzałe banany

masło orzechowe

1 łyżka masła

syrop klonowy

Sposób przygotowania:

Każdy z naleśników obficie posmaruj masłem orzechowym. Pokój banany w pasterki i ułóż na maśle orzechowym. Na patelni roztop masło. Wedle uznania złóż naleśniki w trójkąty lub zwiń w rulon. Przesmaż naleśniki na maśle po kilka minut z każdej strony, tak by lekko się zarumieniły i stały chrupkie. Ułóż naleśniki na talerzu i polej syropem klonowym.