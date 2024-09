Jabłka nadają się zarówno na ciasta takie jak jabłeczniki, czy szarlotki, ale też na dżemy, powidła i musy. Ten idealnie sprawdzi się jako dodatek do ciast i naleśników w sezonie zimowym, gdy świeżych owoców będzie jak na lekarstwo.

Jak go zrobić? Oto sprawdzony przepis na mus z jabłek.

Przepis

Składniki:

jabłka

kora cynamonu

cukier

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz i zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Wrzuć do garnka z grubym dnem. Dodaj korę cynamonową i duś pod przykryciem. Od czasu do czasu gotujący się mus trzeba przemieszać. Dodaj cukier do smaku. Wyjmij korę cynamonową i tak przygotowany mus przekładaj do wyparzonych słoików. Wierzch jabłek można posypać cynamonem w proszku. W ten sposób zapobiegniesz pleśni. Zakręć słoiki i wstaw do piekarnika (130 st. C) na kilkanaście minut do pasteryzacji.