Naleśniki to danie często serwowane i na śniadanie, i na obiad. Rewelacyjnie smakują z dodatkiem sera, czy owoców, ale też w wersji wytrawnej np. z warzywami, żółtym serem, czy ulubioną wędliną. Równie ważne, a nawet ważniejsze niż same dodatki, jest ciasto, z którego usmażymy naleśniki.

Reklama

Ciasto na naleśniki bez wody i mleka

Najlepsze jest to, które jest nieco wilgotne a przede wszystkim puszyste. Zazwyczaj do jego przygotowania wykorzystujemy wodę albo mleko. Tymczasem mistrz kuchni, czyli Robert Makłowicz używa zupełnie innego produktu. Dzięki niemu jego naleśniki nigdy nie są suche i nie rozpadają się.

To dodaje do ciasta na naleśniki Robert Makłowicz

Skoro nie mleko ani woda, to co? Robert Makłowicz do przygotowania ciasta na naleśnik używa maślanki. Ten dosyć zaskakujący składnik sprawia, że będą one wyjątkowo puszyste i delikatne. Przygotowując ciasto na naleśniki trzeba jedynie pamiętać, by trzymać się odpowiednich proporcji. Jak je dobrać? Oto przepis na naleśniki wręcz idealne i na maślance.

Przepis

Składniki:

1 szklanka maślanki

300 g mąki pszennej

2 jajka

3 łyżki masła

szczypta cukru

szczypta soli

olej

Sposób przygotowania:

Wlej maślankę do miski. Partiami wsypuj do niej mąkę, mieszając. Do miski wbij jajka, wsyp cukier i sól. Wymieszaj składniki. Następnie rozpuść masło na patelni. Gdy będzie płynne, wlej je do miski i wymieszaj z innymi składnikami.

Masa naleśnikowa powinna mieć płynną konsystencję. Rozgrzej na patelni odrobinę oleju. Chochlą rozprowadź na ciasto i uformuj placki. Smaż naleśniki z dwóch stron aż zarumienią się na złoty kolor.