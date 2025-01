Jak długo smażyć pączki, żeby nie były surowe w środku?

Ile smażyć pączki, żeby nie były surowe w środku? Od tego, ile czasu łakocie spędzą w głębokim oleju, zależy, czy nie będą surowe wewnątrz i czy się nie przypalą. Zdarza się, że nawet idealne pączki, trzeba spisać na straty, ponieważ popełnimy błąd w czasie ich smażenia. Przepisy na pączki mówią, że należy je smażyć na gorącym tłuszczu 1,5-3 minut z jednej strony. To optymalny czas, dzięki któremu łakocie nie będą surowe w środku i przypalone na zewnątrz. Wyjdą idealnie puszyste i nie zdążą nadmiernie nasiąknąć tłuszczem. Znacznie ma oczywiście wielkość pączka, mniejsze będą potrzebowały krótszego czasu smażenia, większe - dłuższego.

Istnieje genialny trik, który pozwoli idealnie usmażyć pączki bez mierzenia czasu. Stosowały go nasze babcie, które mawiały, że "pączek sam wie, kiedy powinien się przewrócić". Ta zasada jest prawdziwa. Pączki przygotowane z dobrego przepisu, smażone w odpowiedniej temperaturze oraz w garnku, w którym mają wystarczająco dużo miejsca, będą same się odwracać na drugą stronę. Warto uważnie obserwować proces smażenia pączków, by w móc w porę interweniować, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli.

W jakiej temperaturze smażyć pączki, żeby się nie przypaliły?

Pączki należy smażyć na tłuszczu rozgrzanym do temperatury od 175 do 180 stopni Celsjusza. Zbyt niska temperatura sprawi, że pączki nasiąkną tłuszczem i będą niesmaczne. Zbyt wysoka - że się przypalą, co sprawi, że będą smakowały spalenizną. Mówi się, że najlepiej rozgrzewać tłuszcz do smażenia pączków stopniowo, nawet przez 15 minut, to ma zapewnić pączkom idealne warunki smażenia.

Czy smażyć pączki pod przykryciem?

Pączki dobrze jest smażyć pod przykryciem, aby równomiernie wyrosły. Pierwsza, wyrośnięta strona pączka, powinna być smażona pod przykryciem, druga - już niekoniecznie. Najlepiej smażyć pączki w dużym, płaskim rondlu o grubym dnie.

Na jakim tłuszczu najlepiej smażyć pączki?

Tradycyjny przepis na pączki mówi, by smażyć je na smalcu. Jednak dosmażenia pączków najlepiej sprawdzą się również: olej rzepakowy lub tłuszcz palmowy. Należy użyć sporo tłuszczu, pączki podczas smażenia, powinny w nim "pływać". Tłuszcz powinien być dobrej jakości i nie wydzielać dymu podczas podgrzewania.