Pączki to hit karnawału. Obok faworków czy oponek są słodkościami, które kojarzą się i które są zjadane głownie w tym czasie. Zazwyczaj delektujemy się nimi głównie w Tłusty Czwartek a ten wypada w tym rok dopiero 27 lutego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować je wcześniej.

Alternatywa dla klasycznych pączków. Są lżejsze i delikatniejsze

W tym przepisie proponujemy pączki, które są łatwe i szybkie w przygotowaniu. To jednak nie jedyna ich zaleta. Są też lżejszą i delikatniejszą alternatywą od tych klasycznych, które znajdziemy w cukierniach lub przyrządzimy z tradycyjnych przepisów.

Lepsze od klasycznych. Tajemnicą tych pączków jest ten jeden składnik

Te pączki zrobią nawet te osoby, które nie mają zdolności kulinarnych. Smażenie ich również jest proste, bo nie trzeba ich w ogóle obracać. Dlaczego? Tajemnicą ich jest jeden składnik. Jaki? To serek homogenizowany. Ten rodzaj nabiału sprawa, że są lżejsze od tradycyjnych pączków.

Ciasto, z którego powstają te pączki, bardzo dobrze wyrasta a pączki nawet usmażone w głębokim tłuszczu są mniej tłuste. Warto przy tym zaznaczyć, że samo przygotowanie ich jest szybsze i prostsze. Do ciasta na te pączki nie używa się drożdży.

Jedyna rzecz, o jakiej trzeba pamiętać przygotowując te pączki, to temperatura używanych do ich przygotowania składników. Nie mogą być zmrożone ani chłodne. Temperatura pokojowa sprawi, że ciasto do ich przygotowania wyjdzie idealne.

Jak przygotować pączki z serka homogenizowanego? Oto przepis.

Przepis na pączki z serkiem - składniki

300 g serka homogenizowanego waniliowego

250 g mąki pszennej

1 jajko

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka octu

1 szczypta soli

1 łyżka cukru waniliowego

cukier puder (ilość do udekorowania pączków)

olej do smażenia

Przepis na pączki z serkiem - przygotowanie