Mikołaj Rej pisał, że pączki to "Jedno z najbardziej tradycyjnych polskich ciast". Choć może trudno w to uwierzyć, kiedyś były nie słodkie a słone a w środku nie znajdowała się marmolada a słonina lub boczek. Podawano je często jako zagryzkę między serwowanymi mięsnymi potrawami.

Pączki siostry Anastazji. Przepis prosty i klasyczny

W Polsce pączki znano już w XII wieku jako pampuchy lub kreple (ta ostatnia nazwa przetrwała na Górnym Śląsku). Dziś pączki są nie tylko słodkie, ale też okrągłe, mają różne nadzienia a z wierzchu posypane są cukrem pudrem lub posmarowane lukrem z dodatkiem skórki pomarańczowej.

W sieci przepisów na pączki jest bardzo dużo, ale chyba te klasyczne smakują najlepiej. Właśnie tak smaży je siostra Anastazja. Jej przepis jest klasyczny i bardzo prosty. Jak je zrobić? Oto przepis na pączki od siostry Anastazji.

Pączki siostry Anastazji - składniki

2 kg mąki pszennej,

20 dag drożdży,

1 1/2 kostki margaryny,

30-40 dag cukru kryształu,

1 łyżka soli,

15 żółtek,

1/2 l mleka (ok.),

1/2 szklanki spirytusu,

tłuszcz do smażenia,

cukier puder do posypania,

marmolada (dżem lub konfitura) najlepiej z dodatkiem róży

Pączki siostry Anastazji - przygotowanie

Wsypać mąkę do miski, zrobić wgłębienie, wkruszyć drożdże, dodać 2 łyżki cukru i niewielką ilość letniego mleka. Zarobić rozczyn o konsystencji gęstej śmietany. Pozostawić do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie, dodać roztrzepane żółtka z cukrem i sól. Wyrabiać ręką, dodając mleko w miarę potrzeby. Dalej, nie przerywając wyrabiania, dodać roztopiony tłuszcz i spirytus. Wyrabianie należy zakończyć, gdy ciasto jest gładkie, lśniące i odchodzi od ręki i naczynia. Pozostawić przykryte w ciepłym miejscu w celu wyrośnięcia.

Następnie wyrośnięte ciasto rozwałkować na grubość ok. 1/2 cm. Foremką lub szklanką wykrawać krążki o średnicy ok. 5 cm. Na środek każdego krążka położyć nadzienie (marmoladę, dżem lub konfiturę), przykryć drugim krążkiem i dokładnie zlepić brzegi. Powtórnie wykrawać pączki foremką lub szklanką. Ułożyć pączki na posypanej mąką stolnicy (deseczce) w odpowiednich odstępach. Przykryć czystą ściereczką i pozostawić do ponownego wyrośnięcia.

Wyrośnięte pączki wrzucać na rozgrzany tłuszcz wierzchnią stroną i smażyć powoli pod przykryciem, aby ciasto równomiernie wyrosło. Po przewróceniu na drugą stronę należy smażyć pączki bardzo wolno i bez przykrycia. Usmażone pączki wyjąć z tłuszczu łyżką cedzakową i przestudzone posypać cukrem pudrem.

Wskazówka do przygotowania pączków siostry Anastazji

UWAGA: składniki ciasta drożdżowego, z którego przygotowuje się pączki, koniecznie powinny mieć odpowiednią temperaturę (ok. 20°C), nawet jaja należy roztrzepać na parze. W pomieszczeniu również powinno być ciepło bez przeciągów.