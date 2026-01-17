Karnawał to zdecydowanie czas słodkości takich jak pączki, oponki, czy faworki. Te ostatnie mają wielu zwolenników. Te najlepsze są kruche i chrupiące. Jak je zrobić?

Faworki od Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Idealnie kruche

Tym razem proponujemy przepis Lucyny Ćwierczakiewiczowej. To jeden z najstarszych polskich przepisów na ten karnawałowy słodycz. Kim była Lucyna Ćwierciakiewiczowa? To niezwykle popularna postać XIX-wiecznej Warszawy.

Reklama

Osiągnęła ogromny sukces wydając książkę "365 obiadów za 5 złotych". Podobno jej honorarium za nią przekraczało znacznie to, które dostał Henryk Sienkiewicz za "Potop" czy Bolesław Prus za "Faraona".

Uważała, że powszechne w klasie zamożnej narzekania na pogorszenie zdrowia biorą się ze złej kuchni. Śmiało, bez zarozumienia co do mojej znajomości kulinarnej, powiedzieć mogę: Nie mam dziś w języku polskim konkurencji w tym kierunku - mówiła sama o sobie. Jak zrobić faworki Lucyny Ćwierciakiewiczowej? Oto przepis.

Przepis na faworki Ćwierciakiewiczowej - składniki

400 g mąki

1 łyżka mleka

25 ml araku

8 żółtek

4 jajka

50 g cukru

40 g masła

500-750 g smalcu

cukier puder do posypania

Przepis na faworki Ćwierciakiewiczowej - przygotowanie