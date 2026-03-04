W ciągu tygodnia jest mało czasu na gotowanie. Proponujemy danie, które zrobimy szybko, a będzie naprawdę smaczne i oryginalne. Świetnie nadaje się też na elegancki obiad.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Roladki z indyka z pieczarkami to delikatne danie, które łączy kruche mięso z piersi indyka z aromatycznymi grzybami i kremowym serem. Podajmy je z zieloną sałatą lub mizerią. Do tego świetnie pasują np. podpiekane ziemniaki lub kremowe purée. Składniki na to danie kupimy bez problemu. Nie są też drogie. Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach, łączeniu składników i sposobie przygotowanie.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - roladki z kurczaka z serem i szpinakiem

Składniki

500 g piersi z indyka

około 12 plastrów boczku surowego

200 g pieczarek

4 plastry sera, np. cheddar ale może być każdy inny

2 ząbki czosnku

olej

sól

pieprz

bulion warzywny - może być z kostki, 150 ml

Przygotowanie

Filety z indyka czyścimy i kroimy na plastry, które delikatnie rozbijamy. Nacieramy przyprawami. Pieczarki czyścimy, ścieramy na tarce i podsmażamy na oleju, aż wyparuje woda. Dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę. Mieszamy. Na plastrach indyka umieszczamy plaster boczku, plaster sera, na to pieczarki. Plastry rolujemy i robimy z nich roladki. Każdą roladkę spinamy wykałaczką, można też owinąć nitką. Roladki obsmażamy na złoto. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. Roladki wkładamy do naczynia żaroodpornego i zalewamy bulionem. Pieczemy przez ok. 15 minut. Gotowe, smacznego! Kruche roladki z indyka z pieczarkami gotowe.