W karnawale smażymy pączki, faworki i oponki. Te słodkości kojarzą się głównie z tym okresem i wtedy najczęściej powstają w naszych kuchniach.

Pączki z ziemniaków, które proponuje Ewa Wachowicz mają jedną ogromną zaletę. Są bardziej wilgotne niż tradycyjne i dłużej zachowują świeżość. Ziemniaki, wbrew pozorom nie są dodatkiem mało znanym. Często dodaje się ich do niektórych ciast, w tym do pączków. To one nadają odpowiedniej konsystencji i smaku.

Reklama

Pączki z ziemniaków. Elastyczne i puszyste

Co jeszcze oprócz wilgotności, nadają ziemniaki ciastu? Skrobia, która znajduje się w tym warzywie wpływa na teksturę ciasta. Sprawia, że jest ono bardziej puszyste i elastyczne. Poza tym ziemniaki dodają wyjątkowego smaku. To może być ciekawe doznanie smakowe. Pączki z ziemniaków warto podawać posypane cukrem pudrem, jak klasyczne.

Jak je zrobić? Oto przepis na pączki ziemniaczane od Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

500 g - ziemniaków

50 g - drożdży

½ szklanki - cukru

500 g - mąki

3 - jajka

125 g - masła

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotować. Ciepłe zmielić lub przecisnąć przez praskę. Na ziemniaki pokruszyć drożdże. Dodać cukier, przesianą mąkę, jajka (koniecznie w temp. pokojowej) i roztopione masło. Wyrobić gładkie ciasto i pozostawić pod przykryciem do wyrośnięcia (powinno podwoić objętość).

Dłonie natrzeć olejem. Z ciasta odrywać kawałek po kawałku i lepić pączki. Pozostawić ponownie do wyrośnięcia (10-15 minut).

Wyrośnięte pączki smażyć z obu stron w głębokim, mocno rozgrzanym oleju. Odsączyć na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe. Po wystudzeniu można posypać cukrem pudrem.