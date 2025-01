Zbliża się weekend, a że mamy karnawał to doskonały czas na przygotowanie ciastek związanych iście z tym czasem. To pączki, oponki, ale też faworki. Tym razem proponujemy jeden z najstarszych przepisów w Polsce. To faworki z przepisu Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Są idealnie kruche i pyszne.