Karnawał jest w tym roku wyjątkowo krótki i nie ma co odkładać na później smakołyków charakterystycznych dla tego okresu. Tradycyjne pączki to trudny i pracochłonny wypiek, rzadko kiedy porywamy się na ich przygotowanie w domu. Jest za to mnóstwo pączkowych alternatyw. Z tymi przepisami poradzi sobie każdy.

Pyszne i proste do zrobienia

O wypiekach smażonych na tłuszczu trudno mówić, że mają mało kalorii. Jednak pączki twarogowe mają ich mniej niż te klasyczne. Ich przewagą jest też większa zawartość białka.

Twaróg to składnik, który często stosujemy do innych wypieków. A ricotta? Ten włoski serek sprawia, że pączki są wyjątkowo delikatne. Ricottę produkuje się z serwatki i mleka krowiego, owczego lub koziego. Ma gładką konsystencję i słodko-kwaśny, kremowy smak. Pączki z tym serem są we Włoszech nazywane "baci de ricotta", czyli pocałunki ricotty. Są miękkie i lekkie, niemal jak muśnięcie ust. Robi się je wprost błyskawicznie, wystarczy wymieszać składniki.

Mini pączki z dodatkiem ricotty

Składniki:

2,5 szklanki mąki pszennej

3 łyżeczki proszku do pieczenia

2 szklanki sera ricotta

ok. pół szklanki drobnego cukru

2 łyżeczki pasty z wanilii lub opakowanie cukru wanilinowego

4 jajka

sok i skórka z pomarańczy

szczypta soli

cukier puder i cynamon do obtoczenia

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Ricottę zmiksuj z cukrem, pastą z wanilii i jajkami. Dodaj skórkę startą z pomarańczy oraz wyciśnięty z niej sok. Następnie dołóż przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Całość zmiksuj. Rozgrzej olej w rondelku i za pomocą dwóch łyżek, maczanych w oleju nakładaj małe porcje ciasta. Pączki smaż na złoty kolor, potem osuszaj je z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Przestygnięte pączki obtaczaj w cukrze pudrze z dodatkiem cynamonu.

Mini pączki z twarogu z owocowym nadzieniem

Składniki:

500 g sera białego mielonego

4 jajka

2 szklanki mąki

6 łyżek cukru

2 łyżki cukru waniliowego

3 łyżki gęstej śmietany

2 łyżeczki sody

łyżka spirytusu

2 litry oleju do smażenia

konfitura do nadziewania, np. śliwkowa

cukier puder i odrobina cynamonu do oprószenia pączków

Sposób przygotowania:

Połącz mąkę i sodę. Dodaj twaróg, jajka, dwa rodzaje cukru oraz śmietanę i spirytus. Wyrób szybko gładkie ciasto. Zwilżonymi dłońmi uformuj z niego małe kulki. Potem rozpłaszczaj kulki i na każdy placek nakładaj ok. pół łyżeczki konfitury. Następnie dokładnie je posklejaj. Usmaż pączki na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor. Na ręczniku papierowym odsącz je z nadmiaru tłuszczu. Kiedy lekko przestygną, oprósz cukrem pudrem.