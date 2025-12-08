Czy przygotowanie puree ziemniaczanego jest proste?

Zasadniczo tak. Trzeba tylko pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, składniki. Lista jest krótka: ziemniaki, masło, mleko, sól. Opcjonalnie pieprz i gałka muszkatołowa. Do przygotowania puree generalnie polecane są ziemniaki mączyste. Jednak odmiany woskowe często dają bogatszy smak. Po drugie ważne jest, aby obchodzić się z ziemniakami jak najdelikatniej podczas ich tłuczenia. Zbyt intensywne mieszanie lub nawet miksowanie w blenderze powoduje uwolnienie zbyt dużej ilości skrobi, a rezultatem nie jest tłuczone puree, lecz lepka, papkowata masa, która zalega w żołądku i jest raczej karą niż nagrodą. Ważne jest również, aby gotować ziemniaki do miękkości, ale ich nie rozgotować.

Przepis na doskonałe puree ziemniaczane

Składniki na doskonałe puree ziemniaczane: - 500 g ziemniaków, - 200 g masła, - 0,2 l mleka, - sól i pieprz, - gałka muszkatołowa.

Przygotowanie puree ziemniaczanego: 1. Dokładnie umyj ziemniaki, obierz je i pokrój na plastry o grubości 5 mm za pomocą mandoliny lub krajalnicy. Wyjmij masło z lodówki, pokrój je w kostkę o boku 2 cm i pozostaw do osiągnięcia temperatury pokojowej. 2. Do garnka wlej 1/2 litra wody i wsyp ok. 7 g soli. Umieść ziemniaki w zimnej wodzie i zagotuj na średnim ogniu. Gdy ziemniaki będą prawie ugotowane, odcedź je, włóż z powrotem do garnka i pozostaw do odparowania na kuchence. 3. Przeciśnij ziemniaki przez praskę do ziemniaków do ogrzanej miski. Następnie szybko, ale delikatnie wmieszaj masło. Nie miksuj zbyt długo. Aby uzyskać wyjątkowo gładkie puree, przetrzyj mieszankę przez sito raz lub więcej. 4. Podgrzej w rondlu i dodaj do ziemniaków gorące mleko do uzyskania pożądanej konsystencji. Dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową.

Przepis na ziemniaki faszerowane mięsem mielonym

Ziemniaki faszerowane to danie pyszne i niezwykle proste do zrobienia. Takie ziemniaki nie tylko smakują, ale również sycą.

Składniki na ziemniaki faszerowane: - 6 dużych ziemniaków (najlepiej podobnej wielkości), - 300 g mięsa mielonego (wieprzowego, z indyka, wołowego lub mieszanki tych mięs), - 1 większa cebula, - 3 ząbki czosnku, - 120 g startego żółtego sera lub mozzarelli, - 2 łyżki oleju do smażenia lub smalcu, - po 1 łyżeczce soli i słodkiej papryki; po pół łyżeczki pieprzu i suszonego oregano.

Przygotowanie faszerowanych ziemniaków: 1. Ziemniaki dokładnie umyj pod bieżącą wodą. Umyte ziemniaki (w łupinkach) umieść w garnku i zalej zimną wodą tak aby całkowicie przykryła ziemniaki. Dodaj łyżkę soli. Gotuj do miękkości pod przykryciem. Po ugotowaniu wyjmij z wody i pozostaw do wyschnięcia i wystudzenia. 2. Rozgrzej patelnie razem z olejem, dodaj obraną i poszatkowane cebule oraz drobno pokrojony czosnek Podsmażaj je przez 10 minut na średniej lub odrobinę niższej mocy palnika, by cebula ładnie się zeszkliła i lekko tylko zarumieniła. 3. Do podsmażonych warzyw dodaj mięso mielone i przyprawy: sól, pieprz, oregano i słodką paprykę. Wszystko razem dokładnie wymieszaj smaż przez kolejne 10 minut, aby dosmażyć mięso. Po tym czasie całą zawartość patelni przełóż do miski. 4. Przestudzone ziemniaki (mogą być jeszcze lekko ciepłe) przekrój na pół, a następnie ostrożnie wydrąż każdą połówkę, by otrzymać ziemniaczane łódki. 5. Do miski z przestudzonym mięsem mielonym z patelni dodaj ziemniaki, które zostały wydrążone z łupinek. Jeśli ziemniaki nie są bardzo miękkie, to warto je przepuścić przez praskę lub osobno ugnieść widelcem. Dołóż startego na średnich lub dużych oczkach żółty ser lub mozzarellę. Całość bardzo dokładnie wymieszaj. 6. Każdą połówkę wydrążonego ziemniaka wypełnij przygotowanym farszem. Wierzch posyp odrobiną startego sera. 7. Blaszkę z wyposażenia piekarnika wyłóż arkuszem papieru do pieczenia. Ułóż faszerowane ziemniaki i wstaw do piekarnika nagrzanego do 220 stopni z opcją pieczenia góra/dół i zapiekaj przez około 15 minut. Tak przygotowane ziemniaki można podawać z kleksem kwaśnej śmietany posypane natką pietruszki.