Kurczak jalfrezi to pachnąca przyprawami potrawa w hinduskim stylu. Najczęściej do jego przygotowania używa się papryki, choć można użyć także innych ulubionych warzyw np. kalafiora, ugotowanych ziemniaków czy fasoli. Jest to danie proste w przygotowaniu, cudownie aromatyczne i bardzo rozgrzewające. Idealne na chłodne dni.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Mięso z kurczaka to jest smaczne, łatwo dostępne i można z niego przyrządzić pyszne dania. Jest dość tanie, a obróbka nie wymaga zbyt wiele czasu. Proponujemy przygotowanie potrawki z kurczaka z dużą ilością aromatycznych przypraw. Mięso z piersi kurczaka jest chude, bogate w pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B - zwłaszcza B3 i B6 - oraz minerały. Kurczaka jalfrezi podajmy z ryżem albo ziemniakami. Nie zapominajmy o surówce.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak jalfrezi

Składniki

500 g piersi z kurczaka

1 czerwona papryka

1 duża lub 2 małe cebule

2 ząbki czosnku

1/2 zielonej papryki chili

1/2 czerwonej papryki chili

1 puszka pomidorów

1 łyżka mielonych ziaren kolendry

1 łyżka mielonego kminu rzymskiego

1 łyżka kurkumy

1 łyżka garam masala

200 ml wody

olej lub masło klarowane do smażenia

Przygotowanie

Mięso z kurczaka kroimy w kostkę lub paski. Mieszamy wszystkie przyprawy. Smarujemy nimi kurczaka. Cebule obieramy i kroimy w piórka. Paprykę pozbawiamy gniazda nasiennego i kroimy w paseczki. Na dużej patelni rozgrzewamy olej lub klarowane masło. Podsmażamy cebulę, aż będzie szklista. Dodajemy do niej wyciśnięte ząbki czosnku, kurczaka oraz paprykę. Smażymy co jakiś czas mieszając, aż kurczak zmieni kolor. Pomidora kroimy w kostkę. Dodajemy go do usmażonego kurczaka wraz z pomidorami krojonymi z puszki/kartonika. Lekko solimy. Zmniejszamy ogień na mały, przykrywamy patelnię i dusimy przez ok. 15-20 minut. Po tym czasie dodajemy obrany i starty na drobnej tarce imbir. Ponownie przykrywamy i dusimy jeszcze 5 minut. Po tym czasie próbujemy, czy danie jest odpowiednio doprawione, jeśli nie – można dosolić lub dodać odrobinę więcej przypraw. Posypujemy natką kolendry lub ewentualnie posiekaną pietruszką. Podajemy z ryżem . Kurczak jalfrezi gotowy, smacznego!