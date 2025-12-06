Pieczeń po myśliwsku swój wyjątkowy smak zawdzięcza przyprawom. Pieczeń przygotujemy z mięsa wieprzowego. Zachwyci na pewno wszystkich miłośników soczystych mięsnych potraw. Będzie prawdziwa uczta. Jak przygotować taką pieczeń, aby była nie tylko smaczna, ale również zdrowa? Oto kilka wskazówek, które pomogą osiągnąć znakomity efekt.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Pieczeń po myśliwsku możemy podać z ziemniakami i ulubioną surówką lub jarzynką na ciepło. To danie, które zachwyci nawet wybredne podniebienia. Bez problemu kupimy wszystko w pobliskim sklepie. Zadbajmy jednak o dobrej jakości mięso - od tego zależy smak. Na pieczeń wieprzową najlepiej nadają się karkówka, która jest wyjątkowo soczysta i aromatyczna. Świetne są również łopatka lub szynka.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - pieczeń po myśliwsku

Składniki

1 kg szynki wieprzowej

100 g słoniny

2 łyżki smalcu

1 łyżeczka mąki

2 cebule

0,5 szklanki jasnego piwa

3 suszone grzyby

łyżeczka majeranku, łyżeczka tymianku

Sól, pieprz, szczypta cukru

Składniki marynaty:

1 marchewka

pół szklanki piwa

1 pietruszka

0.5 sztuki selera

1 cebula

1 listek laurowy

kilka ziaren jałowca

łyżka musztardy

2 ząbki czosnku

5 ziaren ziela angielskiego

5 ziaren pieprzu

łyżka soku z cytryny

Przygotowanie

Najpierw robimy marynatę. Warzywa obieramy i ścieramy na tarce. W misce mieszamy piwo z warzywami, dodajemy do niego musztardę, sok z cytryny, zgnieciony czosnek, rozgniecione ziarna jałowca, ziela, pieprzu. Dobrze wszystko mieszamy. Do tej marynaty wkładamy mięso - dobrze wcieramy marynatę w szynkę. Miskę przykrywamy talerzem i wstawiamy do lodówki - niech się marynuje przynajmniej dwie godziny. Po godzinie szynkę obracamy na drugą stronę. W tym czasie namaczamy grzyby, a potem obgotowujemy w połowie szklanki wody. Grzyby kroimy, a wodę w której się gotowały, zostawiamy. Kroimy cebulę, kroimy też słoninę. Wytapiamy na patelni słoninę i potem smażymy na tym tłuszczy cebulę. Potem na patelnię dodajemy grzyby i wodę, w której się gotowały. Zagotowujemy, potem dodajemy piwo. Patelnię zestawiamy z ognia. Zamarynowane mięso wycieramy, nacieramy przyprawami i solą. Panierujemy mąką i obsmażamy szybko na złoty kolor z każdej strony. Bierzemy naczynie żaroodporne. Wkładamy do niego mięso oraz zawartość patelni. Mięso wkładamy do naczynia. Pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni w przykrytej formie przez godzinę. Na 15 minut przed upływem godziny zdejmujemy pokrywkę, by mięso się zrumieniło. Pieczeń po myśliwsku gotowa.