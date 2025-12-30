Sylwestrowe imprezy zbliżają się wielkimi krokami. Warto zaserwować gościom coś, co będzie smaczną i nieco zaskakującą odmianą po świątecznych barszczach, bigosach czy śledziach.

Sylwestrowa przekąska z meksykańską nutą

Taką idealną na sylwestrowe przyjęcie potrawą będzie ta od Ewy Wachowicz. Tacos to bardzo popularna potrawa kuchni meksykańskiej. Jest nie tylko smaczna, ale też dosyć szybka w przygotowaniu i łatwa do zaserwowania. Właśnie taka przekąska na sylwestra jest marzeniem prawie każdej gospodyni albo gospodarza domu, który organizuje przyjęcie i musi czymś nakarmić gości.

Sylwestrowa przekąska od Ewy Wachowicz. Te przyprawy podkręcą jej smak

Te tacos z przepisu Ewy Wachowicz są dosyć proste w przygotowaniu. Ich tajemnica tkwi w odpowiednio przyprawionym mięsie. Do wołowiny, bo nią są nadziewane tacos, dobrze jest dodać takie przyprawy jak kumin, cynamon, chilli oraz słodka papryka.

Do podania tej sylwestrowej przekąski przydadzą się m.in. rzymska sałata, pomidor, awokado i gęsta śmietana. Jak tacos idealne na sylwestra robi Ewa Wachowicz? Oto jej przepis.

Sylwestrowa przekąska od Ewy Wachowicz - składniki

placki tortilli lub łódeczki kukurydziane do tacos

Farsz:

500 g mielonego mięsa wołowego

1 cebula czerwona

3 ząbki czosnku

2 łyżki smalcu lub oleju do smażenia

1 łyżeczka kuminu mielonego

1/3 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka chili

1/2 łyżeczki papryki słodkiej

sól

pieprz

Do podania:

kilka liści sałaty rzymskiej

pomidor

awokado

papryczka chili

gęsta śmietana

świeża kolendra

Sylwestrowa przekąska od Ewy Wachowicz - przygotowanie