Sylwestrowe imprezy zbliżają się wielkimi krokami. Warto zaserwować gościom coś, co będzie smaczną i nieco zaskakującą odmianą po świątecznych barszczach, bigosach czy śledziach.
Sylwestrowa przekąska z meksykańską nutą
Taką idealną na sylwestrowe przyjęcie potrawą będzie ta od Ewy Wachowicz. Tacos to bardzo popularna potrawa kuchni meksykańskiej. Jest nie tylko smaczna, ale też dosyć szybka w przygotowaniu i łatwa do zaserwowania. Właśnie taka przekąska na sylwestra jest marzeniem prawie każdej gospodyni albo gospodarza domu, który organizuje przyjęcie i musi czymś nakarmić gości.
Sylwestrowa przekąska od Ewy Wachowicz. Te przyprawy podkręcą jej smak
Te tacos z przepisu Ewy Wachowicz są dosyć proste w przygotowaniu. Ich tajemnica tkwi w odpowiednio przyprawionym mięsie. Do wołowiny, bo nią są nadziewane tacos, dobrze jest dodać takie przyprawy jak kumin, cynamon, chilli oraz słodka papryka.
Do podania tej sylwestrowej przekąski przydadzą się m.in. rzymska sałata, pomidor, awokado i gęsta śmietana. Jak tacos idealne na sylwestra robi Ewa Wachowicz? Oto jej przepis.
Sylwestrowa przekąska od Ewy Wachowicz - składniki
- placki tortilli lub łódeczki kukurydziane do tacos
Farsz:
- 500 g mielonego mięsa wołowego
- 1 cebula czerwona
- 3 ząbki czosnku
- 2 łyżki smalcu lub oleju do smażenia
- 1 łyżeczka kuminu mielonego
- 1/3 łyżeczki cynamonu
- 1 łyżeczka chili
- 1/2 łyżeczki papryki słodkiej
- sól
- pieprz
Do podania:
- kilka liści sałaty rzymskiej
- pomidor
- awokado
- papryczka chili
- gęsta śmietana
- świeża kolendra
Sylwestrowa przekąska od Ewy Wachowicz - przygotowanie
- Smalec rozgrzać na patelni i zeszklić na nim pokrojoną w piórka cebulę. Pod koniec dorzucić drobno posiekany czosnek.
- Na środku patelni zrobić miejsce i wsypać kumin, cynamon, chili i paprykę. Wymieszać i podgrzewać przez chwilę. Dodać mięso mielone i usmażyć na mocnym ogniu. Przyprawić solą i pieprzem.
- Złożyć tacos. Do każdej łódeczki dać 2 liście sałaty, plaster pomidora, wołowinę, 2 plastry awokado (wcześniej warto skropić sokiem z cytryny), plasterek papryczki chili i kleks śmietany.
- Udekorować kolendrą. Jeśli używamy tortilli, to placki trzeba wcześniej podgrzać na suchej patelni.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję