Siostra Anastazja to królowa przepisów. Te, które proponuje są nie tylko proste w przygotowaniu, ale też zawsze wychodzą. Nie znajdziemy w nich zbyt wielu wydumanych składników i skomplikowanych czynności.

Sałatka śledziowa. To dodaje do niej siostra Anastazja

Reklama

Przepisem siostry Anastazji, który warto wypróbować, bo jest po prostu mistrzowski jest sałatka śledziowa. To potrawa idealna zarówno na świąteczny, bożonarodzeniowy stół, jak też każdą inną imprezę. Jej sekretnym, podkręcającym smak składnikiem jest zielony groszek. To on sprawi, że będzie pyszna. Jak ją zrobić?

Oto przepis na sałatkę śledziową z zielonym groszkiem siostry Anastazji.

Przepis

Składniki:

4 płaty śledziowe

1 cebula

1 winne jabłko

1/2 puszki groszku zielonego

1 por

3 łyżki jogurtu naturalnego

3 łyżki śmietany

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Śledzie wymoczyć , pokroić w paski. Cebulę pokroić w piórka i sparzyć. Jabłko obrać i pokroić w półplasterki. Por dokładnie oczyścić , pokroić w piórka i posolić , a po chwili odcisnąć nadmiar soku.

Składniki połączyć, dodać odcedzony groszek, jogurt, śmietanę i wymieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem .