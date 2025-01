Sałatka Muchmorek jest lepsza w smaku niż jarzynowa czy gyros a przy tym doskonale prezentuje się na stole. Skąd wzięła się jej nazwa? Ma kształt grzybka o czerwonym kapeluszu z białymi kropkami.

Sałatka Muchomorek. Imprezowy hit na bazie tortellini

Ta sałatka jest hitem każdej imprezy. Warto przygotować ją i zaskoczyć gości czymś, co jest oryginalne zarówno w smaku, jak i formie podania. Jej podstawowym składnikiem są pierożki tortellini, najlepiej te o smaku grzybowym.

Dodatkowym składnikiem może być cebulka lub szczypiorek, by podkreślić jej smak. Można też dodać rzodkiewkę albo kiszonego ogórka. Przepis na nią jest bardzo prosty. Jak zrobić sałatkę Muchomorek?

Przepis

Składniki:

250 g pierożki tortellini o nadzieniu grzybowym

170 g marynowanych pieczarek,

70 g białej części pora,

150 g czerwonej papryki,

2-3 łyżki majonezu (ok. 50-70 g),

2-3 łyżki śmietany 18% (ok. 50-70 g),

1 łyżeczka musztardy,

świeża natka koperku,

suszony czosnek,

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Ugotuj tortellini w osolonej wodzie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, uważając, aby się nie rozpadły. Kiedy makaron jest gotowy, odcedź i przełóż do miski, by przestygnął. Białą część pora pokrój na pół, opłucz i osusz, potem posiekaj w drobną kostkę. Dodaj pora do tortellini i wymieszaj.

Czerwoną paprykę umyj, usuń gniazdo nasienne i pokrój w drobną kostkę. Natkę koperku posiekaj drobno. Wrzuć oba składniki do miski z makaronem i wymieszaj całość. Pieczarki odsącz z zalewy, pokrój na ćwiartki i dorzuć do sałatki. W oddzielnym naczyniu przygotuj sos: wymieszaj majonez, śmietanę, musztardę, sól i pieprz. Sos dodaj do sałatki i wymieszaj dokładnie. Dopraw solą, pieprzem i suszonym czosnkiem. Włóż sałatkę do lodówki na co najmniej godzinę, by się przegryzła.