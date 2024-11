To ciasto jest idealną propozycją na coś słodkiego także dla tych, którzy liczą kalorie. Do jego upieczenia używa się mąki migdałowej i kukurydzianej a do uzyskania słodkiego smaku oprócz jabłek, które same w sobie są słodko-kwaśne, zamiast cukru dodaje się erytrolu.

Reklama

Ciasto cynamonowe z jabłkami. Dobre nawet na diecie

Ewa Wachowicz nie szczędzi w tym cieście cynamony. Dzięki tej przyprawie deser ten nabiera wyrazistego, korzennego smaku. Jak je zrobić? Oto przepis na ciasto cynamonowe z jabłkami.

Przepis

Składniki:

300 g - mąki migdałowej

1 łyżka - mąki kukurydzianej

5 - jajek

¾ szklanki - erytrolu

180 g - jogurtu naturalnego

1½ łyżeczki - proszku do pieczenia

1 łyżeczka - cynamonu

cynamon do posypania

jabłka

erytrol do dekoracji

Sposób przygotowania:

ajka wybić do miski. Posłodzić erytrolem i zmiksować. Wsypać mąkę migdałową. Dodać jogurt, proszek do pieczenia i cynamon. Ponownie zmiksować. Dodać mąkę kukurydzianą. Wymieszać robotem i przelać do tortownicy wyścielonej papierem do pieczenia (średnica 24 cm). Wyrównać.

Na wierzchu ułożyć kawałki jabłek. Oprószyć cynamonem.

Piec przez 45 minut w temp. 170 st. C.

Po wystudzeniu oprószyć zmielonym erytrolem.