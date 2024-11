"Ciasto salceson", bo tak się nazywa, nie ma nic wspólnego z tą wędliną. Jego główne składniki oprócz mąki to jabłka i orzechy. Ten smaczny deser przygotowuje się w dosłownie 20 minut. Jest idealne do upieczenia i zaserwowania nie tylko od święta.

Ciasto nie tylko od święta. Przygotowuje się je w 20 minut

Ten wypiek jest idealnie wilgotny i aromatyczny. Plusem są duże kawałki jabłek i chrupiące orzechy. Jak przygotować to ciasto? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

4 jabłka

1 szklanka orzechów włoskich

340 g mąki pszennej (2 szklanki)

180 g cukru

2 łyżki cukru waniliowego

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

pół łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżeczka cynamonu

4 jajka

150 g jogurtu naturalnego

120 ml oleju roślinnego

cukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, obierz i pokrój w dużą kostkę (ok. 1 × 1 cm). Orzechy posiekaj. Jajka wbij do miski, dodaj cukier i cukier waniliowy i zmiksuj. Nie przerywając miksowania, dodaj jogurt oraz olej. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, sodą oczyszczoną i cynamonem. Wsypuj stopniowo do ciasta, cały czas miksując. Na koniec dodaj jabłka i orzechy, wymieszaj łyżką. Przełóż ciasto do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz ciasto ok. 45 minut w 170 stopniach. Wystudzone ciasto wyjmij z blaszki i posyp cukrem pudrem