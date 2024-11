Ciasta z jabłkami są nie tylko smaczne, ale też aromatyczne. To desery na każdą okazję a taka zbliża się dużymi krokami, bo przed nami długi weekend. Tak jest z tą szarlotką z przepisu Ewy Wachowicz.

Tę szarlotkę bez jajek będziecie robić często

Reklama

To ciasto, które przygotowuje się dosyć szybko i prosto. Można śmiało stwierdzić, że to ta szarlotka, której nie piecze się tylko raz. To ciasto z pewnością będzie pojawiać się częściej na Waszych stołach. Jak ją zrobić? Oto przepis na szarlotkę bez jajek Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

2 szklanki - kaszy manny

2 szklanki - mąki

3 łyżeczki - proszku do pieczenia

1¾ szklanki - cukru

Nadzienie

2½ kg - kwaśnych jabłek

3 łyżki - cukru

2 łyżeczki - cynamonu

150 g - masła

Sposób przygotowania:

Jabłka umyć i osuszyć. Razem ze skórką zetrzeć na tarce o dość dużych oczkach, lekko odsączyć. Dodać cukier i cynamon, dobrze wymieszać.

Wszystkie sypkie składniki połączyć z proszkiem do pieczenia, podzielić na trzy części. Do formy (25 x 40 cm, wysmarowana masłem i wysypana bułką tartą) dać 1/3 sypkich składników, na nie połowę startych jabłek, na jabłka kolejną porcję składników sypkich, następnie pozostałe jabłka.

Na wierzch wyłożyć trzecią część sypkich składników i wiórki zimnego masła. Piec ok. 55 minut w temp. 180 st. C.