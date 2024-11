Kto z nas nie lubi deserów? Jesień to czas jabłek, więc w naszych piekarnikach i na stołach królują jabłeczniki oraz szarlotki. Niektóre z nich można jeść nawet będąc na diecie. Tak jest w przypadku tej fit szarlotki z orzechami od Kwestii Smaku.

Fit szarlotka z orzechami. Można ją jeść na diecie

Do przygotowania tego ciasta można użyć świeżych jabłek lub prażonych ze słoika. Zamiast pszennej używa się tu bezglutenowej mąki owsianej. Zamiast niej można użyć orkiszowej. Mimo, że zawiera ona gluten, jest zdrowsza od pszennej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zmielić płatki owsiane na mąkę owsianą lub użyć płatków owsianych błyskawicznych i tych już nie mielić. Wśród przypraw, których używa się do upieczenia tego ciasta nie może zabraknąć cynamonu a zamiast cukru używa się ksylitolu lub cukru trzcinowego.

Jak ją przygotować? Oto przepis na fit szarlotkę z orzechami.

Przepis

Składniki:

100 g mąki owsianej bezglutenowej

75 g zmielonych orzechów włoskich + ok. 50 g całych połówek

75 g zmielonych migdałów (lub orzechów włoskich)

50 g mąki ryżowej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki ksylitolu (lub 4 łyżki cukru trzcinowego)

50 g oleju kokosowego (lub masła)

ok. 10 wiśni (w syropie / z kompotu / mrożonych) - niekoniecznie

2 łyżki wiórków kokosowych

Oraz

1,5 kg jabłek lub litrowy słoik prażonych jabłek

1 łyżeczka mielonego cynamonu

Sposób przygotowania:

Ciasto: Do miski wsypać mąkę owsianą, zmielone orzechy, grubo posiekane połówki orzechów, mielone migdały, mąkę ryżową i proszek do pieczenia, wymieszać. Dodać ksylitol lub cukier oraz drobno posiekane zimne masło lub olej kokosowy. Rozcierać palcami wszystkie składniki aż powstanie drobna kruszonka. Zlepić wszystko w jedną część i schować do lodówki na czas przygotowania jabłek.

Jabłka: Świeże jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, wyciąć ogryzki. Pokroić na kawałeczki i włożyć do dużego garnka, smażyć przez ok. 25 minut aż jabłka zmiękną i częściowo się rozpadną, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać. Doprawić cynamonem i w razie konieczności ksylitolem (lub cukrem/miodem).

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Połową ciasta wylepić spód formy o średnicy 24 cm, na wierzch wyłożyć jabłka i powciskać w nie wiśnie.

Do drugiej części ciasta dodać wiórki kokosowe. Ciasto rozdrobnić i rozsypać na jabłkach. Wstawić do piekarnika, piec przez 30-35 minut. Gdy wierzch będzie już ładnie zrumieniony położyć na wierzchu kawałek folii aluminiowej.

Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Udekorować orzechami włoskimi, można posypać mąką kokosową i podawać z wiśniami.

