Ciasto marchewkowe jest nie tylko smaczne, ale szybkie i proste w przygotowaniu. Ten słodki wypiek jest nie tylko dobry, ale mogą jeść również osoby, które są na diecie. Jego przygotowanie naprawdę nie wymaga dużych umiejętności kulinarnych i powstaje wręcz w ekspresowym tempie.

Ciasto marchewkowe dla początkujących

Można je przygotować z klasycznej pszennej mąki, masła i białego cukru, ale można też wykorzystać produkty zdrowsze i bardziej dietetyczne. Jakie?

Oto przepis na ciasto marchewkowe dla początkujących.

Przepis:

Składniki:

300 g marchwi

250 ml kefiru

1 szklanka płatków owsianych

2 jabłka

2 jajka

2 łyżki miodu

2 łyżki posiekanych orzechów włoskich

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Sposób przygotowania:

Marchewkę i jabłka obierz i zetrzyj na tarce. W misce połącz płatki owsiane, kefir, jajka, miód, startą marchewkę i jabłka oraz orzechy. Dodaj proszek do pieczenia i dokładnie wymieszaj. Przełóż ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 45 minut, lub do suchego patyczka. Po upieczeniu odstaw ciasto do ostudzenia. Podawaj na ciepło lub zimno, posypane dodatkowymi orzechami lub owocami.