Marchewka to warzywo bardzo zdrowe, które nadaje się nie tylko do rosołu czy wytrawnych potraw. Świetnie nadaje się do robienia ciast. Te słodkie desery z wykorzystaniem tego warzywa nadaje się także dla tych osób, które są na diecie.

Chlebek marchewkowy. Wersja klasyczna albo fit

To zdrowa i smaczna przekąska na drugie śniadanie albo podwieczorek. Ciekawym w smaku elementem tego chlebka marchewkowego jest polewa przygotowana z kremowego serka i cukru pudru. Można z niej rzecz jasna zrezygnować. Wtedy chlebek będzie bardziej dietetyczny. Jak go zrobić? Oto przepis na chlebek marchewkowy.

Przepis

Składniki:

4 jajka

300 g marchewki

1 jabłko

200 g drobnego cukru

150 ml oleju roślinnego

300 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej

2 łyżeczki cynamonu

1/2 łyżeczki imbiru

mała szczypta soli

Polewa

125 g kremowego serka typu Twój Smak / Philadelphia

50 g cukru pudru

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Sposób przygotowania:

Jajka ocieplić w temperaturze pokojowej. Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce o małych oczkach. Jabłko obrać i również zetrzeć tak samo jak marchewkę. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Formę podłużną o długości 28 - 30 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Jajka ubić z cukrem na puszystą masę. Wciąż ubijając dolewać ciągłym, cieniutkim strumieniem olej.

W drugiej misce wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia, sodą, cynamonem, imbirem oraz solą. Przesypać do ubitej masy i zmiksować na małych obrotach miksera, tylko do połączenia się składników. Dodać marchewkę z jabłkiem i wymieszać łyżką. Wyłożyć do foremki i wstawić do piekarnika na około 45 -50 minut do suchego patyczka.

Serek ubijać razem z cukrem pudrem oraz ekstraktem z wanilii przez ok. 2 minuty, następnie rozsmarować po ostudzonym cieście. Posypać posiekanymi orzechami.