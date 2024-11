Ciasto z masą krówkową to deser idealny do przygotowania przez tych, którym z pieczeniem wykwintnych deserów nie jest zbytnio po drodze. Tu nie trzeba się zbytnio wysilać a do zrobienia tego ciasta wystarczą dosłownie trzy składniki.

Ciasto z masą krówkową. Nie trzeba go piec

Podstawa to rzecz jasna masa krówkowa. Poza nią potrzeba jeszcze serka mascarpone i kruchych herbatników. Dużym plusem jest to, że tego ciasta nie trzeba piec. To jeszcze bardziej ułatwia proces przygotowania, bo nie trzeba nic piec. Wystarczy dosłownie kilka prostych czynności i ciasto jest gotowe.

Jak je zrobić? Oto przepis na ciasto z masy krówkowej.

Przepis

Składniki:

550 g serka mascarpone

500 g masy kajmakowej (masa krówkowa)

180 ml śmietanki kremówki 36%

około 200 g herbatników

3 łyżki cukru pudru

płatki migdałów lub pokruszone orzechy włoskie do dekoracji

Sposób przygotowania:

Wyłóż blaszkę papierem do pieczenia, a na dnie ułóż jedną warstwę herbatników, układając je równo obok siebie. Następnie rozprowadź połowę masy kajmakowej równomiernie na herbatnikach, upewniając się, że masa pokrywa dokładnie wszystkie ciastka. W dużej misce ubij śmietankę kremówkę z cukrem pudrem na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj serek mascarpone, delikatnie miksując, aż masa stanie się gładka i kremowa.

Na warstwę masy kajmakowej połóż kolejną warstwę herbatników. Następnie nałóż przygotowany krem z mascarpone, rozprowadzając go równomiernie, i dodaj kolejną warstwę herbatników. Na wierzchu ciasta rozsmaruj pozostałą masę kajmakową. Całość posyp płatkami migdałów lub pokruszonymi orzechami włoskimi. Wstaw ciasto do lodówki na kilka godzin, aby masa dobrze stężała, a herbatniki zmiękły.