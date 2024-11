Nie zawsze mamy czas na bogate w składniki odżywcze, pełnowartościowe a jesienią ciepłe śniadanie. Bardzo dobrą alternatywą są w tym wypadku koktajle. Smoothie z warzyw czy owoców może być równie wartościowym i zbilansowanym posiłkiem.

Ten koktajl podkręca metabolizm, czyści jelita

Bazą do przygotowania tego koktajlu stanowi puree z dyni. Od dawna wiadomo, że warzywo to zawiera beta-karoten, barwnik zaliczany do przeciwutleniaczy, wykazuje działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Wpływa też świetnie na kondycję skóry oraz zdrowie oczu. Takie składniki jak witamina C oraz cynk pomagają z kolei zadbać o odporność organizmu. W dyni znajdziemy także potas, witaminę B, które z kolei świetnie wpływają na układ krążenia i nerwowy. To warzywo, które warto jeść będąc na diecie ze względu na dużą zawartość błonnika.

Podobnie jest w przypadku drugiego składnika tego jesiennego koktajlu, czyli siemienia lnianego. Ono również pomaga w czyszczeniu jelit i sprawia, że brzuch robi się płaski. Nasiona lnu działają też dobrze na skórę, włosy i paznokcie. Jak przygotować jesienny koktajl z dyni i siemienia lnianego?

Przepis

Składniki:

400 ml kefiru,

1 szklankę purée z dyni,

1 banan,

4 łyżki płatków owsianych,

3 łyżki siemienia lnianego,

szczyptę cynamonu,

opcjonalnie odrobina wody

Sposób przygotowania:

Składniki umieścić w kielichu blendera i zmiksować na gładką masę. Jeśli masa będzie zbyt gęsta, dodać nieco przegotowanej wody. Można dosłodzić koktajl odrobiną miodu.