Ten placek marchewkowy z płatków owsianych jest nie tylko pyszny, ale też nie za suchy. Można go posłodzić miodem i nie trzeba używać białej mąki. Wystarczy składniki zmiksować blenderem, rozdrabniaczem lub melakserem.

Reklama

Dietetyczne ciasto dla tych co liczą kalorie

Będzie idealny dla tych, którzy mają ochotę na coś słodkiego, ale się odchudzają i liczą kalorie. Zwłaszcza teraz podczas jesiennego sezonu będzie idealną słodkością do filiżanki gorącej herbaty.

Oto przepis na owsiany placek marchewkowy.

Przepis

Składniki:

2 jajka

3 łyżki jogurtu naturalnego

1 średnia marchewka

1 szklanka płatków owsianych błyskawicznych

3 łyżki miodu

1 łyżka oleju kokosowego lub masła

1 łyżka masła orzechowego (opcjonalnie)

po 1/2 łyżeczki cynamonu, sody oczyszczonej, proszku do pieczenia

garść orzechów włoskich, posiekanych

Polewa:

125 g serka typu Philadelphia / Twój Smak

1 łyżka miodu

2 łyżeczki soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Jogurt i jajka wyjąć wcześniej z lodówki lub ocieplić. Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach (odłożyć 1 łyżeczkę do dekoracji). Piekarnik nagrzać do 180 stopni C.

Wszystkie składniki oprócz orzechów włoskich i odłożonej łyżeczki tartej marchewki rozdrodnić przez chwilkę w melakserze, mini melakserku, blenderze lub rozdrabniaczu. Wylać do małej blaszki do pieczenia (18 x 24 cm) wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać powierzchnię i posypać orzechami włoskimi (delikatnie wcisnąć je w ciasto).

Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 20 - 25 minut. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Polewa (opcjonalnie): serek miksować przez ok. 1 - 2 minuty z dodatkiem miodu i soku z cytryny. Wyłożyć na ciasto, udekorować odłożoną startą marchewką.