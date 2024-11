Jabłka to jesienna klasyka gatunku. Nadają się nie tylko na ciasta typu szarlotka albo jabłecznik, ale jak się okazuje, może być też rewelacyjny dodatkiem do brownie.

Brownie z jabłkami. Ten owoc podkręci smak ciasta

Dodatek jabłek nadaje nie tylko wyrazistego, lekko owocowego smaku, ale też nawilża ciasto i sprawia, że nie jest zbyt suche. W połączeniu z gorzką czekoladą i dodatkiem w postaci słonego karmelu tak samo szybko zniknie z talerzy, jak zostało przygotowane.

Jak je zrobić? Oto przepis na brownie z jabłkami.

Przepis

Składniki:

200 g masła

200 g gorzkiej czekolady 64%-70%

3 jajka (temp. pokojowa)

250 g drobnego cukru

mała szczypta soli

135 g mąki

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia

Dodatki

1 małe jabłko (np. szara reneta)

1/2 łyżeczki cynamonu

1 łyżka cukru wanilinowego lub trzcinowego

50 g gorzkiej czekolady 64%-70% (na wierzch)

sos "słony karmel"

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzać do 170 stopni C. Przygotować foremkę o wymiarach 21 cm x 28 cm (lub inną o takiej samej powierzchni np. 24 x 24 cm), posmarować ją masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. Masło włożyć do rondelka i na minimalnym ogniu roztopić. Dodać czekoladę połamaną na kosteczki i cały czas mieszając roztopić, odstawić z ognia, nie podgrzewać za mocno masy.

W oddzielnej misce rozmiksować lub wymieszać rózgą jajka z cukrem. Dodać do nich roztopioną czekoladę z masłem oraz sól i zmiksować lub wymieszać rózgą na gładką masę.

Dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i zmiksować na jednolite ciasto. Wyłożyć do przygotowanej blaszki, na wierzchu położyć kawałeczki - plasterki obranego jabłka, oprószyć je cynamonem i cukrem waniliowym lub trzcinowym. Rozłożyć kosteczki dodatkowej czekolady (50 g).

Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 40 minut, aż ciasto się podniesie, urośnie, a na wierzchu zrobi się skorupka. Jeśli używamy większej blaszki, ciasto będzie gotowe szybciej, jeśli mniejszej - czas pieczenia należy wydłużyć. Po upieczeniu i ostudzeniu pokroić na małe kawałki. Podawać z sosem karmelowym lub sosem słony karmel.