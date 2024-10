Przepis na tę keto zapiekankę jest prosty i szyki w przygotowaniu. Wystarczy kilka składników i piekarnik. Produkty, które będą potrzebne do jej przygotowania dostaniemy tak naprawdę przez cały rok, ale zwłaszcza teraz o tej porze roku, ich smak będzie najlepszy i najbardziej wyrazisty.

Keto zapiekanki - dlaczego są dobre?

Dlaczego keto zapiekanki są tak dobre i polecane zwłaszcza tym, którzy są na diecie? To potrawy bogate w białko i tłuszcz, które nie zawierają zbyt dużej ilości węglowodanów. W tej, której przepis znajdziecie poniżej, głównym składnikiem jest cukinia i kurczak.

Jak ją zrobić? Oto przepis na keto zapiekankę z cukinią i kurczakiem.

Przepis

Składniki:

250 g kurczaka

200 g startego sera cheddar

1 jajko

1 cukinia

2 łyżki posiekanej kolendry

1 łyżeczka mielonej trawy cytrynowej

1 łyżeczka suszonego majeranku

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Jajko wbić do miseczki i dodać pokrojony w cienkie paski kurczaka. Masę przelać do formy do zapiekania.

Posypać posiekaną kolendrą i ułożyć pokrojoną w grubsze plastry cukinię. Doprawić solą, pieprzem, trawą cytrynową i majerankiem. Wierzch posypać startym serem.

Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 30 minut. Podawać na ciepło z chrupiącą surówką.

