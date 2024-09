Dynia to obok cukinii i papryki niekwestionowana królowa jesieni. Można z niej robić pyszne zupy, czy zjeść pieczoną z dodatkiem przypraw. Świetnie sprawdza się również jako składnik sałatek i ciast. Można z niej przyrządzić również aromatyczną zapiekankę.

Jak ją zrobić? Oto sprawdzony i szybki przepis Ewy Wachowicz na dyniową zapiekankę.

Przepis

Składniki:

1 średniej wielkości dynia

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka oliwy

400 g zmielonej piersi indyka

1 papryczka chili

½ łyżeczki mielonego imbiru

sól

pieprz

2 ziemniaki

1 papryka czerwona

2 kulki mozzarelli

2 pomidory

bazylia

1 jajko

Sposób przygotowania:

Z dyni odciąć górną część, środek wydrążyć. Posolić i wstawić na ok. 15 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C.

W tym czasie zrobić farsz. Na patelni rozgrzać oliwę. Wrzucić cebulę pokrojoną w kostkę. Po chwili dodać posiekany czosnek. Podsmażyć. Dorzucić mielone mięso, posiekaną papryczkę chili oraz mielony imbir. Przyprawić solą i pieprzem. Wymieszać. Zdjąć z ognia.

Ziemniaki ugotować i pokroić w plastry. Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki i też pokroić w plastry. Mozzarellę również pokroić na plasterki. Z papryki wyciąć gniazda nasienne i pokroić w kostkę.

Do podpieczonej dyni włożyć połowę farszu mięsnego. Na mięsie ułożyć plastry ziemniaka, wsypać paprykę, ułożyć plastry mozzarelli, następnie plastry pomidora. Oprószyć solą i bazylią. Ułożyć kolejne warstwy – ziemniak, papryka, mozzarella i pomidor. Przyprawić solą i bazylią. Zalać roztrzepanym białkiem. Przykryć dyniowym „kapeluszem”.

Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C i piec przez ½ godziny.

Na stół podawać w całości.