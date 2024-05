Śmiało można powiedzieć, że to danie na każdą okazję. Zapiekanka z kaszy gryczanej, kurczaka i sera sprawdzi się idealnie zarówno na obiad, jak też ciepłą kolację, czy lunch. Nie jest też zbyt kaloryczna. Połączenie kaszy gryczanej i kurczaka oraz świeżych grzybów, sprawia, że tworzy się pełnowartościowy posiłek.

Reklama

Do tej zapiekanki z powodzeniem można dodać inny rodzaj mięsa oraz ulubione warzywa. Można też użyć różne, wedle preferencji, rodzaje sera. To nada jej wyrazistego smaku. Poniżej prezentujemy przepis na zapiekankę z kaszy, kurczaka i sera.

Przepis

Składniki:

Reklama

250 g kaszy gryczanej

50 g masła

250 g mięsa z piersi lub uda z kurczaka

1 cebula

200 g pieczarek lub grzybów leśnych

2 łyżki oleju

sól i czarny pieprz

200 ml śmietany do sosów

2 jajka

100 g żółtego sera

Sposób przygotowania:

Podsmaż kaszę gryczaną na suchej patelni, mieszając od czasu do czasu, aż zacznie wydzielać przyjemny, lekko orzechowy zapach. Następnie zalej ją wodą i ugotuj do miękkości. Na koniec dodaj masło, wymieszaj i odstaw do ostygnięcia. Mięso z kurczaka umyj, osusz i pokrój w kostkę. Obierz cebulę i oczyść pieczarki. Cebulę drobno posiekaj, a pieczarki pokrój w plasterki.

Rozgrzej olej na patelni, a następnie podsmaż cebulkę na złoty kolor. Dodaj pieczarki i smaż, aż będą rumiane. Następnie dodaj pokrojonego kurczaka, dopraw solą i pieprzem, a także szczyptą ulubionych suszonych ziół. Smaż przez około 5-7 minut.

Reklama

Do mięsa i grzybów wlej około 100 ml śmietany i pozostaw na patelni do zagotowania. Resztę śmietany roztrzep z jajkami w misce, a żółty ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. W nasmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym (ok. 20 x 30 cm) lub brytfance wykładaj warstwami: połowę kaszy gryczanej, posyp odrobiną sera, następnie wyłóż kurczaka z grzybami, pozostałą kaszę gryczaną oraz śmietanowo-jajeczny sos. Całość posyp startym serem.

Zapiekankę wstaw do piekarnika nagrzanego do 150-170°C i piecz przez 15-20 minut, aż wierzch stanie się złocisty i chrupiący. Po wyjęciu zapiekanki z piekarnika, odstaw ją na około 5 minut, aby nieco ostygła. Następnie wykrawaj równe porcje i podawaj w ulubiony sposób – samodzielnie lub z dodatkiem świeżej sałatki.